Vacantes para la Colonia de Vacaciones 2026: cómo inscribirse

Aún se encuentran disponibles vacantes para la Colonia de Vacaciones, que se desarrollará los días lunes, miércoles y viernes, y para el Programa de Iniciación y Destreza Deportiva en Verano, que se llevará a cabo los martes y jueves. Ambas actividades serán gratuitas, se realizarán en dos turnos —mañana y tarde— y están destinadas a chicos de entre 4 y 13 años.

Las inscripciones para el remanente de cupos se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre, de 9 a 13 horas, en la Secretaría de Deportes, ubicada en Entre Ríos 1550. Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI y certificado médico del asistente, y completar una ficha de datos en el lugar.

Las actividades de verano comenzarán el lunes 5 de enero de 2026 y finalizarán el 6 de febrero.

La Colonia de Vacaciones y el Programa de Iniciación y Destreza Deportiva en Verano 2026 son propuestas integrales orientadas a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de promover la recreación, la actividad física, la inclusión y el desarrollo de hábitos saludables.

De esta manera, el Ministerio de Turismo y Deportes reafirma su compromiso con la promoción del deporte y la recreación como herramientas de inclusión social, bienestar y formación integral, generando durante el verano propuestas accesibles y de calidad.