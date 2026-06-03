Refuerzan los controles sobre decks gastronómicos en diferentes zonas de la ciudad

La Municipalidad de Salta continúa impulsando medidas para fortalecer la actividad comercial de la ciudad, especialmente en el sector gastronómico, promoviendo un desarrollo seguro y ordenado del espacio.

En el marco de la Ordenanza N° 16.245, «Balcones Gastronómicos», ya se habilitaron más de 25 decks en distintos puntos del municipio. Estas estructuras, instaladas sobre espacios de estacionamiento o sectores de vereda, permiten ampliar la capacidad de atención de los locales gastronómicos.

El objetivo es que los propietarios puedan incorporar nuevos espacios respetando las normativas municipales vigentes.

«Una vez que son solicitados pasan por varias áreas de la Municipalidad donde se determina cuáles son las previsiones, cuál es el espacio, la altura, el tamaño y la seguridad que se le brinda al transeúnte», explicó Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Por su parte, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, señaló: «Los decks pueden ser posibles siempre que se ubiquen en zonas donde no impidan el cruce peatonal, es decir, no invadan sendas, no estén en esquinas u ochavas, no excedan el espacio, de lo que sería un vehículo, o la imposibilidad de que quienes estén sentados puedan acceder hacia la calle, son parte de los elementos de seguridad que nosotros exigimos para el cumplimiento de esta ordenanza».

Asimismo, comerciantes agradecieron la decisión política y destacaron la importancia de esta iniciativa, ya que les permite ampliar la capacidad de sus locales y potenciar las ventas.