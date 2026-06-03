Rescataron a un mono caí en cautiverio en la Ciudad

La Municipalidad, en un trabajo conjunto con la División de Policía Rural y Ambiental, llevó adelante el rescate de un mono caí que se encontraba en una vivienda ubicada en calle Laprida al 400.

Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental, manifestó que "tras la intervención de los equipos especializados, el animal fue retirado del lugar en buenas condiciones de salud y puesto bajo resguardo para garantizar su bienestar".

"El operativo se llevó a cabo luego de una denuncia de vecinos que manifestaron gritos o sonidos del animal y que aparentemente estaba sufriendo", explicó el funcionario quien destacó que la tenencia de este tipo de animales está prohibida.

Pablo Diaz, médico veterinario y director general del Centro de Adopciones, detalló que "a primera vista el mono caí presentaba una lesión en el cuero y el pelaje a la altura de la cadera, lo que indicaría que se encontraba atado".

"Ahora el animal recibirá atención veterinaria y los controles correspondientes, como parte del protocolo establecido para este tipo de casos. Posteriormente, será trasladado a una reserva natural adecuada para su rehabilitación y reinserción en un entorno acorde a su especie", explicó el funcionario.

Es importante destacar que, la persona que lo tenía en cautiverio fue denunciada ante la justicia y se le labró un acta de infracción por incumplimiento a las normativas.

Desde el municipio destacaron la importancia de dar aviso a las autoridades ante la presencia o tenencia de fauna silvestre, ya que estos animales requieren cuidados específicos y deben permanecer en su hábitat natural para preservar tanto su bienestar como el equilibrio ambiental.

La acción refleja el compromiso conjunto de los organismos intervinientes con la protección de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad.