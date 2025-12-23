Ocurrió en Plaza 9 de Julio este viernes. El trabajador debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y espalda. El agresor ya había protagonizado hechos violentos días atrás durante el decomiso de un carro de pochoclos.
EDDI: “Avanzamos hacia un Estado más ágil, eficiente y ejecutivo”, dijo Sáenz
La plataforma presentada tiene como objetivo digitalizar documentos, expedientes y actuaciones de la Administración Pública. Es parte de las políticas de modernización del Estado de acuerdo a los actuales y próximos desafíos de gestión. Prevé la incorporación de inteligencia artificial.Salta23/12/2025
El gobernador Gustavo Sáenz presentó hoy la plataforma Ecosistema Digital de Documentos Inteligentes (EDDI), una estrategia para digitalizar expedientes y procesos del Estado, optimizando la eficiencia en la Administración Pública. Se avanzará hacia la eliminación total del papel con la transformación digital y mejora de los servicios públicos.
Durante el acto, el mandatario destacó que se está dando un salto histórico en la forma de gestionar lo público ya que con EDDI se avanza hacia “un Estado más ágil, eficiente, eficaz y ejecutivo”.
Sáenz recordó que este proceso de digitalización permite la modernización del Estado, incorporando las nuevas tecnologías: “La burocracia se debe eliminar; el tiempo es cada vez más valioso y debemos acompañar estos procesos, con más servicios para los ciudadanos”, indicó.
En este sentido reconoció la labor de los agentes de la Administración Pública por su compromiso y “vocación de servicio”.
El Gobernador también se refirió al equilibrio fiscal logrado durante estos años y a la reducción de los costos del Estado, dando un paso más con el sistema EDDI ya que se proyecta un ahorro significativo de papel, y evitar días de demora que actualmente un expediente físico tiene en traslados.
“Somos servidores públicos. Trabajamos para los salteños y son a quienes servimos”, concluyó el Gobernador.
Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur especificó la importancia del proceso, puntualizando a modo de ejemplo, que durante este año se tramitaron 375.000 expedientes, cada uno con 30 hojas promedio, lo que implican unas 11.250.000 páginas. El ahorro estimado en resmas de papel y costos de impresión es de $198.000.000. Además, se ahorra tiempo, ya que un expediente físico, tarda en promedio 5 días de recorrido de una oficina a otra.
Durante la presentación, el secretario de Modernización, Martín Güemes destacó que la implementación avanzará de manera ordenada, con foco en la formación del personal.
Señaló que junto a la UPATECO se brindarán instancias formativas con certificaciones para agentes públicos y funcionarios y se otorgará firma digital a quienes la necesiten para intervenir en el expediente electrónico.
Asimismo, expresó que desde abril se implementarán las notas digitales y, entre abril y julio, ya circularán expedientes electrónicos. Agregó que el proceso se nutrirá del aporte de los usuarios para incorporar mejoras en una segunda versión.
Un importante anuncio del Secretario es que se están realizando pruebas para incorporar en la plataforma un agente de Inteligencia Artificial que acelerará aún más los tiempos de respuesta.
El director general de Gobierno Digital, Sebastián Álvarez fue quien brindó los detalles técnicos de la plataforma.
