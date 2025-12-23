Ante una posible crecida del río Pilcomayo, Vialidad realiza tareas en la ruta 54

En el marco de las acciones del Comité de Emergencia Climática, y como forma preventiva para mitigar problemáticas sobre la ruta provincial 54 durante la época estival, la Dirección de Vialidad de Salta ejecutó un badén en la zona de Santa María.

Este presenta unas dimensiones de 50 metros de largo por 80 de ancho y está conformado por colchonetas de piedra y revestimiento de hormigón. La iniciativa permitirá operar como fusible en caso de que las alcantarillas no den abasto ante una importante crecida del río Pilcomayo.

Además, desde el organismo provincial detallaron que en las próximas semanas iniciará la ejecución de otro badén, de tierra y enripiado, en la zona de La Estrella, y tareas de defensa entre el río y la RP 54 con bolsones de cemento en cercanías a Misión La Paz.

Vialidad de Salta cuenta con un campamento en la zona para actuar ante diversos inconvenientes que puedan afectar la transitabilidad.