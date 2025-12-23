Salta recuperó 1.500 toneladas de neumáticos y 50 de residuos electrónicos en 2025

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la Dirección de Educación Ambiental de la Municipalidad de Salta presentó el balance de su gestión 2025 destacando la incorporación de nuevos materiales al sistema de reciclado y el fortalecimiento del trabajo conjunto con cooperativas, empresas y escuelas.

“Tenemos casi 1500 toneladas de neumáticos fuera de uso y alrededor de 50 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos que logramos retirar del circuito tradicional de disposición final, son un residuo que cada vez abunda más, nosotros los recuperamos y les damos un destino responsable”, detalló Ramiro Ragno.

En este marco, el funcionario remarcó el valor educativo y social de la reutilización, señalando que cerca de 10.000 equipos fueron donados a distintas escuelas técnicas como material didáctico.

Durante 2025, además, se sumaron al circuito formal materiales que históricamente no se reciclaban en Salta como el tetra y adelantó acciones para el reciclado de plásticos duros. “Sillas plásticas, guardabarros y otros materiales que antes no tenían salida hoy están siendo acopiados. Si todo sale bien, sale el primer camión con treinta toneladas, y ese material va a volver a Salta transformado en mobiliario urbano para plazas”, señaló.

Como parte de los desafíos para el 2026, el director de Educación Ambiental destacó el proyecto pendiente para el reciclado de pilas, la ampliación de la red de ecopuntos en la ciudad y el reciclado de vidrio.

“En Salta y en todo el norte argentino no hay hornos que fundan vidrio; solo existen en Buenos Aires y Mendoza, y hoy están funcionando de manera intermitente”, explicó Ragno. A pesar de esta limitación, aseguró que el material se sigue separando en el relleno sanitario. “Es insostenible que el vidrio no se recicle. Estamos esperando que se reactive el sistema, porque en algún momento tiene que volver a funcionar”, afirmó.