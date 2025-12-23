La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Salta recuperó 1.500 toneladas de neumáticos y 50 de residuos electrónicos en 2025
El director de Educación Ambiental de la Municipalidad de Salta, Ramiro Ragno, destacó la recuperación de neumáticos y residuos electrónicos durante 2025 y señaló como desafíos pendientes para el próximo año el reciclado de pilas y vidrio, además de la ampliación de la red de ecopuntos en la ciudad.Salta23/12/2025
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la Dirección de Educación Ambiental de la Municipalidad de Salta presentó el balance de su gestión 2025 destacando la incorporación de nuevos materiales al sistema de reciclado y el fortalecimiento del trabajo conjunto con cooperativas, empresas y escuelas.
“Tenemos casi 1500 toneladas de neumáticos fuera de uso y alrededor de 50 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos que logramos retirar del circuito tradicional de disposición final, son un residuo que cada vez abunda más, nosotros los recuperamos y les damos un destino responsable”, detalló Ramiro Ragno.
En este marco, el funcionario remarcó el valor educativo y social de la reutilización, señalando que cerca de 10.000 equipos fueron donados a distintas escuelas técnicas como material didáctico.
Durante 2025, además, se sumaron al circuito formal materiales que históricamente no se reciclaban en Salta como el tetra y adelantó acciones para el reciclado de plásticos duros. “Sillas plásticas, guardabarros y otros materiales que antes no tenían salida hoy están siendo acopiados. Si todo sale bien, sale el primer camión con treinta toneladas, y ese material va a volver a Salta transformado en mobiliario urbano para plazas”, señaló.
Como parte de los desafíos para el 2026, el director de Educación Ambiental destacó el proyecto pendiente para el reciclado de pilas, la ampliación de la red de ecopuntos en la ciudad y el reciclado de vidrio.
“En Salta y en todo el norte argentino no hay hornos que fundan vidrio; solo existen en Buenos Aires y Mendoza, y hoy están funcionando de manera intermitente”, explicó Ragno. A pesar de esta limitación, aseguró que el material se sigue separando en el relleno sanitario. “Es insostenible que el vidrio no se recicle. Estamos esperando que se reactive el sistema, porque en algún momento tiene que volver a funcionar”, afirmó.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
Panaderías en Salta en crisis: fuerte caída de ventas y balance negativo del año
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.