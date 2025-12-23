Cerca de 200 escuelas de la ciudad implementaron el sello de Escuela Ecoamigable

El director de Educación Ambiental, Ramiro Ragno, resaltó el trabajo de más de 200 escuelas con el sello Escuela Ecoamigable, la creación de redes con cooperativas y empresas, y la promoción de proyectos ambientales abiertos a toda la comunidad.

Salta23/12/2025

El director de Educación Ambiental de la Municipalidad de Salta, Ramiro Ragno, destacó -en Aries- el trabajo con más de 200 escuelas de la ciudad, implementando el sello de Escuela Ecoamigable, que prioriza a aquellas instituciones que se comprometen con proyectos de gestión ambiental.

“De 30 escuelas, ya 14 aplicaron actividades como gestión de residuos, proyectos áulico-ambientales, proyectos comunitarios abiertos a la comunidad y recomendaciones como códigos éticos de conducta a nivel ambiental”, expresó.

Ragno subrayó que el acompañamiento a las escuelas no termina con una charla y destacó la participación de los docentes en el proceso. “Algunas escuelas han generado alianzas informales con cooperativas de sus barrios, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y la gestión ambiental”, completó.

Por otro lado, el funcionario destacó que se crearon redes de trabajo con empresas, cooperativas e instituciones para coordinar esfuerzos y fomentar un diálogo permanente sobre la gestión ambiental. “Trabajamos junto con los parques urbanos de la provincia, coordinando recursos y residuos que ellos recuperaban y que antes no tenían trazabilidad. Entendemos que el planeta no depende de una jurisdicción”, señaló.

