Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Cerca de 200 escuelas de la ciudad implementaron el sello de Escuela Ecoamigable
El director de Educación Ambiental, Ramiro Ragno, resaltó el trabajo de más de 200 escuelas con el sello Escuela Ecoamigable, la creación de redes con cooperativas y empresas, y la promoción de proyectos ambientales abiertos a toda la comunidad.Salta23/12/2025
El director de Educación Ambiental de la Municipalidad de Salta, Ramiro Ragno, destacó -en Aries- el trabajo con más de 200 escuelas de la ciudad, implementando el sello de Escuela Ecoamigable, que prioriza a aquellas instituciones que se comprometen con proyectos de gestión ambiental.
“De 30 escuelas, ya 14 aplicaron actividades como gestión de residuos, proyectos áulico-ambientales, proyectos comunitarios abiertos a la comunidad y recomendaciones como códigos éticos de conducta a nivel ambiental”, expresó.
Ragno subrayó que el acompañamiento a las escuelas no termina con una charla y destacó la participación de los docentes en el proceso. “Algunas escuelas han generado alianzas informales con cooperativas de sus barrios, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y la gestión ambiental”, completó.
Por otro lado, el funcionario destacó que se crearon redes de trabajo con empresas, cooperativas e instituciones para coordinar esfuerzos y fomentar un diálogo permanente sobre la gestión ambiental. “Trabajamos junto con los parques urbanos de la provincia, coordinando recursos y residuos que ellos recuperaban y que antes no tenían trazabilidad. Entendemos que el planeta no depende de una jurisdicción”, señaló.
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.