Cerca de 200 escuelas de la ciudad implementaron el sello de Escuela Ecoamigable

El director de Educación Ambiental de la Municipalidad de Salta, Ramiro Ragno, destacó -en Aries- el trabajo con más de 200 escuelas de la ciudad, implementando el sello de Escuela Ecoamigable, que prioriza a aquellas instituciones que se comprometen con proyectos de gestión ambiental.

“De 30 escuelas, ya 14 aplicaron actividades como gestión de residuos, proyectos áulico-ambientales, proyectos comunitarios abiertos a la comunidad y recomendaciones como códigos éticos de conducta a nivel ambiental”, expresó.

Ragno subrayó que el acompañamiento a las escuelas no termina con una charla y destacó la participación de los docentes en el proceso. “Algunas escuelas han generado alianzas informales con cooperativas de sus barrios, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y la gestión ambiental”, completó.

Por otro lado, el funcionario destacó que se crearon redes de trabajo con empresas, cooperativas e instituciones para coordinar esfuerzos y fomentar un diálogo permanente sobre la gestión ambiental. “Trabajamos junto con los parques urbanos de la provincia, coordinando recursos y residuos que ellos recuperaban y que antes no tenían trazabilidad. Entendemos que el planeta no depende de una jurisdicción”, señaló.