Refuerzan el control de tránsito en el centro y macrocentro de la Ciudad

Ocurrió en Plaza 9 de Julio este viernes. El trabajador debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y espalda. El agresor ya había protagonizado hechos violentos días atrás durante el decomiso de un carro de pochoclos.
Personal de tránsito estará presente en las arterias más concurridas ordenando el tránsito vehicular y peatonal. Se harán controles de alcoholemia, estacionamiento en doble fila y control por excesos de velocidad.Salta23/12/2025
Con motivo de las fiestas de fin de año se desplegará un importante operativo vial en la ciudad. Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estará presente desde este martes en los puntos más concurridos, como el centro y la zona del mercado Cofruthos, evitando algunas faltas como, por ejemplo el doble estacionamiento y los excesos de velocidad.
“Sabemos que en esta época se genera mucho congestionamiento, durante todo el día, son muchos los vehículos y las personas que se acercan al centro de la ciudad o a la zona de Avenida Ragone, donde está Cofruthos o algunos de los puntos de venta para estas fiestas. Por lo tanto, hemos reforzado la presencia, le pedimos mucha paciencia, tranquilidad, nosotros tratamos de asegurar el orden, la seguridad de esa zona", expresó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.
Habrá agentes fijos indicando cortes momentáneos y algunos filtros; mientras que, también lo harán en bicicleta y en motos.
Además, se realizarán controles de alcoholemia el 25 de diciembre y 1 de enero en lo que serán sorpresas, teniendo en cuenta el lugar en el que se ejecuten.
La propuesta incluye clases de danzas, teatro, instrumentos musicales y canto. Las inscripciones se realizan desde el 2 de enero en los diferentes dispositivos municipales. Las clases iniciarán el lunes 5.
El tránsito fue normalizado entre Gobernador Solá y Alfarcito. Sin embargo, solicitan extremar precauciones entre los kilómetros 180 y 190 debido a la presencia de barro en la calzada y recuerdan respetar la señalización vial.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
La función prevista para el 25 de diciembre fue suspendida por razones climáticas y las entradas de esa jornada serán válidas únicamente para la función de hoy, viernes 26 desde las 21hs.
La mayoría fueron reportes por desórdenes en la vía pública, ruidos molestos y casos de violencia familiar. Hubo más de 400 llamadas por uso indebido de pirotecnia sonora.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.