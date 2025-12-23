Refuerzan el control de tránsito en el centro y macrocentro de la Ciudad

Con motivo de las fiestas de fin de año se desplegará un importante operativo vial en la ciudad. Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estará presente desde este martes en los puntos más concurridos, como el centro y la zona del mercado Cofruthos, evitando algunas faltas como, por ejemplo el doble estacionamiento y los excesos de velocidad.

“Sabemos que en esta época se genera mucho congestionamiento, durante todo el día, son muchos los vehículos y las personas que se acercan al centro de la ciudad o a la zona de Avenida Ragone, donde está Cofruthos o algunos de los puntos de venta para estas fiestas. Por lo tanto, hemos reforzado la presencia, le pedimos mucha paciencia, tranquilidad, nosotros tratamos de asegurar el orden, la seguridad de esa zona", expresó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.

Habrá agentes fijos indicando cortes momentáneos y algunos filtros; mientras que, también lo harán en bicicleta y en motos.

Además, se realizarán controles de alcoholemia el 25 de diciembre y 1 de enero en lo que serán sorpresas, teniendo en cuenta el lugar en el que se ejecuten.