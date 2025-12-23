La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Salta: asi funcionarán los colectivos en Nochebuena y Navidad
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.Salta23/12/2025
La empresa SAETA dio a conocer cómo será el servicio de colectivos durante Nochebuena y Navidad en los once municipios que integran el área metropolitana de Salta.
Según se informó, mañana miércoles 24 de diciembre el servicio funcionará solo hasta las 19, horario en el que pasará el último coche de cada línea por el centro de la ciudad en dirección a los barrios, para luego regresar a las empresas para su guardado.
En tanto, el jueves 25 de diciembre, el servicio se retomará a las 10 y se extenderá hasta las 22. Posteriormente, el viernes 26, los colectivos volverán a circular desde las 0 horas con el diagrama nocturno, y a partir de las 5.30 lo harán con frecuencias y horarios habituales.
Desde SAETA indicaron que los usuarios pueden consultar los horarios de cada corredor en el sitio web oficial y seguir la ubicación de las unidades en tiempo real a través de la SAETA App, disponible para sistemas iOS y Android.
Por último, se informó que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados los días 24 y 25 de diciembre, retomando su atención normal el 26.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
Panaderías en Salta en crisis: fuerte caída de ventas y balance negativo del año
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.