Salta: asi funcionarán los colectivos en Nochebuena y Navidad

La empresa SAETA dio a conocer cómo será el servicio de colectivos durante Nochebuena y Navidad en los once municipios que integran el área metropolitana de Salta.

Según se informó, mañana miércoles 24 de diciembre el servicio funcionará solo hasta las 19, horario en el que pasará el último coche de cada línea por el centro de la ciudad en dirección a los barrios, para luego regresar a las empresas para su guardado.

En tanto, el jueves 25 de diciembre, el servicio se retomará a las 10 y se extenderá hasta las 22. Posteriormente, el viernes 26, los colectivos volverán a circular desde las 0 horas con el diagrama nocturno, y a partir de las 5.30 lo harán con frecuencias y horarios habituales.

Desde SAETA indicaron que los usuarios pueden consultar los horarios de cada corredor en el sitio web oficial y seguir la ubicación de las unidades en tiempo real a través de la SAETA App, disponible para sistemas iOS y Android.

Por último, se informó que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados los días 24 y 25 de diciembre, retomando su atención normal el 26.