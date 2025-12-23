La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Bomberos de Salta se especializaron en rescates de altura
Efectivos del Grupo de Operaciones de Alta Montaña de la Policía de Salta completaron un entrenamiento intensivo en San Antonio de los Cobres.Salta23/12/2025
Profesionales del Grupo de Operaciones de Alta Montaña de la Dirección Bomberos de la Policía de Salta participaron de una formación de perfeccionamiento sobre estrategias y técnicas de rescate en alta montaña.
La capacitación fue dictada en San Antonio de los Cobres por profesionales del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional a cargo del comandante Principal del Escuadrón 22, Guillermo Britez.
Fueron instruidos sobre estrategias de búsqueda y rescate de personas en condiciones climáticas extremas, escalada en terrenos agrestes y de difícil acceso, prácticas de primeros auxilios, traslado de víctima en ese contexto de riesgo, y uso correcto de equipamiento de nieve.
En ese marco, se realizó un entrenamiento para la localización de víctimas en una zona montañosa en altura a fin de internalizar los conceptos adquiridos.
Al concluir la instrucción, el comandante Principal del Escuadrón 22 de San Antonio de los Cobres de Gendarmería Nacional entregó los certificados correspondientes al personal que cumplimentó con las exigencias del curso.
Participaron del acto de cierre el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado y el jefe del Departamento Bomberos, Mario Sacarías.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
Panaderías en Salta en crisis: fuerte caída de ventas y balance negativo del año
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.