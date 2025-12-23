Bomberos de Salta se especializaron en rescates de altura

Efectivos del Grupo de Operaciones de Alta Montaña de la Policía de Salta completaron un entrenamiento intensivo en San Antonio de los Cobres.

Salta23/12/2025

16898-bomberos-de-la-policia-se-perfeccionaron-en-rescate-en-alta-montania

Profesionales del Grupo de Operaciones de Alta Montaña de la Dirección Bomberos de la Policía de Salta participaron de una formación de perfeccionamiento sobre estrategias y técnicas de rescate en alta montaña.

La capacitación fue dictada en San Antonio de los Cobres por profesionales del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional a cargo del comandante Principal del Escuadrón 22, Guillermo Britez.

Fueron instruidos sobre estrategias de búsqueda y rescate de personas en condiciones climáticas extremas, escalada en terrenos agrestes y de difícil acceso, prácticas de primeros auxilios, traslado de víctima en ese contexto de riesgo, y uso correcto de equipamiento de nieve.

En ese marco, se realizó un entrenamiento para la localización de víctimas en una zona montañosa en altura a fin de internalizar los conceptos adquiridos.

Al concluir la instrucción, el comandante Principal del Escuadrón 22 de San Antonio de los Cobres de Gendarmería Nacional entregó los certificados correspondientes al personal que cumplimentó con las exigencias del curso. 

Participaron del acto de cierre el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado y el jefe del Departamento Bomberos, Mario Sacarías.

