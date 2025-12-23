Sólo dos carpas estarán habilitadas en Salta para las fiestas

La Municipalidad de Salta confirmó que sólo dos carpas estarán habilitadas para funcionar durante las fiestas de fin de año, ambas correspondientes a eventos tradicionales que se realizan cada temporada.

El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, explicó en Aries que los únicos eventos que avanzaron con la documentación correspondiente son los que se realizarán en el Martearena y en el Centro de Convenciones.

El funcionario aclaró que no hay autorizaciones para carpas en barrios, parques u otros espacios, y que cualquier evento que no cuente con la habilitación municipal correspondiente no podrá realizarse.

Carral señaló además que, si bien los empresarios suelen completar la documentación sobre la fecha, el municipio mantiene controles permanentes para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas vigentes durante Navidad y Año Nuevo.