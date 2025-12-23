Salta Digital: hoy presentan el plan para eliminar el papel en el Estado

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización del Estado informa que hoy, a las 10, se realizará la presentación de la estrategia de despapelización del Estado “Salta Digital” en el salón A, del Centro Cívico Grand Bourg.

La actividad contará con la presencia del ministro Roberto Dib Ashur y tendrá la exposición del secretario de Modernización, Martín Güemes; y del director general de Gobierno Digital, Sebastián Álvarez. Participarán autoridades y miembros de diversos organismos de la Administración Pública Provincial.

La plataforma EDDI tiene como objetivo digitalizar expedientes y procesos del Estado, optimizando la eficiencia en la Administración Pública. En tanto, IDDI apunta a que los ciudadanos generen su identidad digital a través de documentos, certificados y credenciales que validan procesos y trámites efectuados por las personas.