La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
Salta Digital: hoy presentan el plan para eliminar el papel en el Estado
El Gobierno de Salta presenta hoy la estrategia "Salta Digital", una ambiciosa iniciativa de despapelización que busca transformar la administración pública.Salta23/12/2025
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización del Estado informa que hoy, a las 10, se realizará la presentación de la estrategia de despapelización del Estado “Salta Digital” en el salón A, del Centro Cívico Grand Bourg.
La actividad contará con la presencia del ministro Roberto Dib Ashur y tendrá la exposición del secretario de Modernización, Martín Güemes; y del director general de Gobierno Digital, Sebastián Álvarez. Participarán autoridades y miembros de diversos organismos de la Administración Pública Provincial.
La plataforma EDDI tiene como objetivo digitalizar expedientes y procesos del Estado, optimizando la eficiencia en la Administración Pública. En tanto, IDDI apunta a que los ciudadanos generen su identidad digital a través de documentos, certificados y credenciales que validan procesos y trámites efectuados por las personas.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
Panaderías en Salta en crisis: fuerte caída de ventas y balance negativo del año
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Pan de miga, la opción más elegida para Navidad ante el aumento de la carne
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.