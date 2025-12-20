Vendedor ambulante atacó a pedradas un camión municipal

Personal de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta fue agredido durante un operativo de control en la Plaza 9 de Julio. El incidente ocurrió cuando se procedió al decomiso de un carro pochoclero sin habilitación.

Policiales20/12/2025

camión municipal atacado

En la tarde del viernes, personal del área de Espacios Públicos de la Municipalidad llevó adelante un operativo de control en Plaza 9 de Julio, donde se procedió al decomiso de un carro pochoclero que se encontraba instalado sin la debida autorización.

Al momento de realizar el procedimiento, el propietario del carro, junto a familiares, reaccionó de manera violenta, agrediendo al personal municipal y arrojando piedras contra un camión oficial, lo que provocó daños materiales en el vehículo.

arsenal secuestradoSecuestran más de 55 armas de fuego y granadas en una finca de Chicoana

Desde el Municipio se informó que en reiteradas oportunidades se le solicitó al vendedor que regularizara su situación para poder desarrollar su actividad en los espacios habilitados. Ante la negativa persistente y el incumplimiento de la normativa vigente, se procedió al retiro del carro.

Por los hechos ocurridos, ya se realizó la denuncia policial correspondiente.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail