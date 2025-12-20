Vendedor ambulante atacó a pedradas un camión municipal

En la tarde del viernes, personal del área de Espacios Públicos de la Municipalidad llevó adelante un operativo de control en Plaza 9 de Julio, donde se procedió al decomiso de un carro pochoclero que se encontraba instalado sin la debida autorización.

Al momento de realizar el procedimiento, el propietario del carro, junto a familiares, reaccionó de manera violenta, agrediendo al personal municipal y arrojando piedras contra un camión oficial, lo que provocó daños materiales en el vehículo.

Desde el Municipio se informó que en reiteradas oportunidades se le solicitó al vendedor que regularizara su situación para poder desarrollar su actividad en los espacios habilitados. Ante la negativa persistente y el incumplimiento de la normativa vigente, se procedió al retiro del carro.

Por los hechos ocurridos, ya se realizó la denuncia policial correspondiente.