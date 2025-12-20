Vendedor ambulante atacó a pedradas un camión municipal

En el marco del operativo Fin de Año Seguro, la Policía Vial de Salta controló más de 9.100 vehículos y sancionó a 1.203 infractores por diversos incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.
En la tarde del viernes, personal del área de Espacios Públicos de la Municipalidad llevó adelante un operativo de control en Plaza 9 de Julio, donde se procedió al decomiso de un carro pochoclero que se encontraba instalado sin la debida autorización.
Al momento de realizar el procedimiento, el propietario del carro, junto a familiares, reaccionó de manera violenta, agrediendo al personal municipal y arrojando piedras contra un camión oficial, lo que provocó daños materiales en el vehículo.
Desde el Municipio se informó que en reiteradas oportunidades se le solicitó al vendedor que regularizara su situación para poder desarrollar su actividad en los espacios habilitados. Ante la negativa persistente y el incumplimiento de la normativa vigente, se procedió al retiro del carro.
Por los hechos ocurridos, ya se realizó la denuncia policial correspondiente.
Estafa piramidal en el Servicio Penitenciario: Investigan el destino de más de $2.700 millonesPoliciales19/12/2025
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
Menor movimiento en Aguas Blancas pese a la devaluación en Bolivia
El interventor del municipio fronterizo aseguró que el cruce hacia Bermejo se mantiene activo por las fiestas, pero lejos de los niveles del año pasado. También habló del contrabando y la depuración del padrón electoral.
La Cooperativa Yerbatera Andresito, referente del sector en Misiones, anunció oficialmente que entró en cesación de pagos "hasta nuevo aviso" debido a una situación financiera crítica.