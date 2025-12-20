Fingió ser cliente y robó dinero con arma de fuego

Tras un mes de investigación, la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta detuvo a un hombre acusado de robar una importante suma de dinero bajo la modalidad de "falso cliente".

Policiales20/12/2025

Investigadores de la Policía de Salta trabajaron un mes en el caso y localizaron al acusado. Fingió ser un cliente y huyó con una importante suma de dinero.   Se allanaron viviendas y se secuestraron elementos de interés para la causa y el auto utilizado para cometer el ilícito.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de sustraer dinero bajo engaños y utilizando un arma de fuego.

El sujeto habría fingido ser un cliente y al momento de una operación económica sustrajo el efectivo y huyó.

Ocurrió en noviembre pasado. El damnificado denunció el caso.

Tras las acciones de campo, allanaron 3 inmuebles en el macrocentro de la Capital. Secuestraron más de 6 mil dólares, pesos argentinos, un celular y un auto utilizado para cometer el ilícito.

Intervino la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y el Juzgado de Garantías 2.

