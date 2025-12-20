Efectivos de Motoristas de Emergencia Policial demoraron esta madrugada a un hombre en el barrio Parque la Vega, en la zona sur de la Capital salteña.
Fingió ser cliente y robó dinero con arma de fuego
Tras un mes de investigación, la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta detuvo a un hombre acusado de robar una importante suma de dinero bajo la modalidad de "falso cliente".Policiales20/12/2025
Investigadores de la Policía de Salta trabajaron un mes en el caso y localizaron al acusado. Fingió ser un cliente y huyó con una importante suma de dinero. Se allanaron viviendas y se secuestraron elementos de interés para la causa y el auto utilizado para cometer el ilícito.
La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de sustraer dinero bajo engaños y utilizando un arma de fuego.
El sujeto habría fingido ser un cliente y al momento de una operación económica sustrajo el efectivo y huyó.
Ocurrió en noviembre pasado. El damnificado denunció el caso.
Tras las acciones de campo, allanaron 3 inmuebles en el macrocentro de la Capital. Secuestraron más de 6 mil dólares, pesos argentinos, un celular y un auto utilizado para cometer el ilícito.
Intervino la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y el Juzgado de Garantías 2.
Personal de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta fue agredido durante un operativo de control en la Plaza 9 de Julio. El incidente ocurrió cuando se procedió al decomiso de un carro pochoclero sin habilitación.
Tras una denuncia por robo el pasado 11 de diciembre, investigadores del Distrito de Prevención 11 y la División Explosivos allanaron un inmueble en Chicoana.
Estafa piramidal en el Servicio Penitenciario: Investigan el destino de más de $2.700 millonesPoliciales19/12/2025
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se presentó en el Ministerio de Educación de Salta para retirar documentación clave en una causa por falsificación de certificados.
Fuerte operativo por pirotecnia sonora cero en la Capital salteña
Bomberos y Policía de Salta refuerzan inspecciones en el micro y macrocentro y barrios periféricos. Advierten sanciones, secuestros y decomisos ante infracciones a la ley provincial.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex ProcrearArgentina19/12/2025
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.