Fingió ser cliente y robó dinero con arma de fuego

Investigadores de la Policía de Salta trabajaron un mes en el caso y localizaron al acusado. Fingió ser un cliente y huyó con una importante suma de dinero. Se allanaron viviendas y se secuestraron elementos de interés para la causa y el auto utilizado para cometer el ilícito.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de sustraer dinero bajo engaños y utilizando un arma de fuego.

El sujeto habría fingido ser un cliente y al momento de una operación económica sustrajo el efectivo y huyó.

Ocurrió en noviembre pasado. El damnificado denunció el caso.

Tras las acciones de campo, allanaron 3 inmuebles en el macrocentro de la Capital. Secuestraron más de 6 mil dólares, pesos argentinos, un celular y un auto utilizado para cometer el ilícito.

Intervino la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y el Juzgado de Garantías 2.