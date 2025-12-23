Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Tres Cerritos: clausuran un centro médico por tirar residuos patológicos a la calle
La Municipalidad de Salta procedió a la clausura preventiva de un centro médico ubicado en la calle Los Fresnos, en el barrio Tres Cerritos.Salta23/12/2025
Este lunes por la tarde, personal de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Salta, clausuró de forma preventiva un centro médico en el barrio Tres Cerritos.
El operativo se llevó a cabo en la calle Los Fresnos, ya que personal del centro médico arrojaba medicamentos y restos de productos patológicos, a la vía pública.
"Actuamos luego de denuncias de los vecinos, quienes nos informaron de la situación. Intervenimos rápidamente multando y clausurando el centro, ya que cometieron faltas graves", dijo Juan José López, inspector de Ambiente.
Se encontraron medicamentos vencidos, restos patológicos, gasas y restos de productos de odontología y laboratorio, que ya fueron retirados y trasladados para su disposición final.
Desde el área aseguraron que el centro médico se encontrará clausurado hasta que regularice su situación.
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
