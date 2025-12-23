Salta autorizó la caza de iguana colorada y fijó cupo hasta marzo de 2026

Ocurrió en Plaza 9 de Julio este viernes. El trabajador debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y espalda. El agresor ya había protagonizado hechos violentos días atrás durante el decomiso de un carro de pochoclos.
El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, habilitó oficialmente la temporada de caza de la iguana colorada (Tupinambis rufescens) en el marco del denominado Proyecto Tupinambis. La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 00847, publicada en el Boletín Oficial de este martes 23 de diciembre.
La autorización rige desde la firma de la resolución y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, alcanzando a los departamentos Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán, en este último caso únicamente en el municipio de El Galpón.
Según lo dispuesto, se estableció un cupo máximo de 40.000 cueros para toda la temporada. Cada pieza deberá contar con un ancho mínimo de 30 centímetros, medidos transversalmente; aquellos cueros que no cumplan con esta medida serán decomisados por la autoridad de aplicación.
La normativa fija además condiciones estrictas para la actividad comercial. Los acopiadores y comerciantes deberán inscribirse en los registros oficiales y cumplir con la documentación exigida, como hojas de ruta, guías de tránsito, planillas de cazadores y recibos de pago. También se determinó un aforo de $200 por cuero y sanciones severas ante el incumplimiento de la resolución.
En cuanto a los valores, se estableció un precio de referencia para el cazador, con pagos al contado por cada cuero que cumpla con las medidas reglamentarias, buscando garantizar un ingreso directo a las comunidades involucradas.
Desde la Secretaría señalaron que la iguana colorada es un recurso históricamente aprovechado por comunidades originarias y criollas del Chaco salteño, y que su uso se encuentra permitido tanto a nivel nacional como internacional, bajo controles ambientales. La especie está incluida en el Apéndice II de la Convención CITES, dentro de la categoría de comercio significativo.
La resolución apunta a compatibilizar la conservación de la fauna silvestre con el sostenimiento de economías de subsistencia, incorporando controles técnicos como el conteo, medición y registro de los cueros acopiados para evaluar el impacto sobre las poblaciones naturales.
La propuesta incluye clases de danzas, teatro, instrumentos musicales y canto. Las inscripciones se realizan desde el 2 de enero en los diferentes dispositivos municipales. Las clases iniciarán el lunes 5.
El tránsito fue normalizado entre Gobernador Solá y Alfarcito. Sin embargo, solicitan extremar precauciones entre los kilómetros 180 y 190 debido a la presencia de barro en la calzada y recuerdan respetar la señalización vial.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
La función prevista para el 25 de diciembre fue suspendida por razones climáticas y las entradas de esa jornada serán válidas únicamente para la función de hoy, viernes 26 desde las 21hs.
La mayoría fueron reportes por desórdenes en la vía pública, ruidos molestos y casos de violencia familiar. Hubo más de 400 llamadas por uso indebido de pirotecnia sonora.
