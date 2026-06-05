La Scaloneta ya está lista: última práctica y viaje a Texas para enfrentar a Honduras

La Selección Argentina cerró los trabajos en Kansas City y afrontará este sábado su primer amistoso previo al Mundial 2026. Scaloni continúa definiendo la formación mientras monitorea la evolución física de varias de sus figuras.
Deportes05/06/2026

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La Selección Argentina completó su preparación en Kansas City y quedó lista para afrontar este sábado su primer amistoso previo al Mundial 2026, cuando se enfrente a Honduras en el Kyle Field de Texas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni realizó una nueva práctica en el Compass Minerals National Performance Center, donde el cuerpo técnico continuó ajustando aspectos tácticos y futbolísticos antes del encuentro preparatorio. La jornada marcó el cierre de los trabajos en Kansas, ya que la delegación viajará a Texas para disputar el compromiso frente al conjunto centroamericano.

Durante los entrenamientos, Scaloni comenzó a perfilar una formación con varios futbolistas que llegan en plenitud física, mientras sigue monitoreando la evolución de algunos jugadores que arrastran molestias. Entre ellos se encuentran Lionel Messi, Emiliano Martínez y Julián Álvarez, quienes continúan con trabajos específicos y no serían arriesgados en este primer amistoso.image

Las buenas noticias para el cuerpo técnico llegaron con la recuperación de varios futbolistas que pudieron reincorporarse progresivamente a los trabajos grupales. Además, Julián Álvarez volvió a realizar tareas en campo y continúa evolucionando favorablemente.

En los ensayos tácticos realizados durante la semana, el entrenador campeón del mundo probó una base integrada por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José López. Sin embargo, el DT mantiene algunas dudas que terminará de resolver en la práctica final prevista en Texas.

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Antes del encuentro ante Honduras, Scaloni brindará una conferencia de prensa y encabezará el último entrenamiento en la sede del partido. El amistoso servirá para sumar minutos de competencia, evaluar variantes y continuar afinando el funcionamiento colectivo de cara al debut mundialista.

Argentina llegará a este compromiso con un impulso extra: en las últimas horas recuperó el primer puesto del Ranking FIFA y buscará trasladar ese presente al campo de juego en sus dos ensayos previos a la Copa del Mundo, que completará la próxima semana frente a Islandia.

El encuentro ante Honduras se disputará este sábado desde las 21 (hora argentina) en Texas y marcará la primera presentación de la Scaloneta en la recta final hacia la defensa del título mundial.

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