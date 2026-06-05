La Scaloneta recupera el trono: Argentina es líder del Ranking FIFA

Con el Mundial 2026 a pocos días de su inicio, Argentina vuelve a mirar a todos desde arriba y buscará defender la corona obtenida en Qatar llegando como la selección número uno del planeta.

La Selección Argentina volvió a ubicarse en lo más alto del Ranking FIFA en vivo y llega al inicio de la Copa del Mundo 2026 ocupando el primer puesto entre las selecciones nacionales.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni recuperó el liderazgo de la clasificación mundial en una lucha muy ajustada con las principales potencias europeas. De acuerdo con la actualización en vivo de la FIFA, Argentina encabeza el ranking, seguida por España y Francia, que completan el podio.

La Albiceleste afronta este nuevo Mundial como vigente campeona del mundo y con el respaldo de una campaña sólida durante el ciclo de Scaloni, que le permitió mantenerse durante gran parte de los últimos años entre las selecciones más destacadas del planeta.

El ranking en vivo de la FIFA se actualiza de acuerdo con los resultados internacionales y puede sufrir modificaciones antes de la próxima publicación oficial prevista para junio. Sin embargo, al día de hoy, Argentina ocupa el primer lugar de la clasificación mundial.

La noticia representa un nuevo respaldo al exitoso proceso de la Scaloneta, que conquistó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidándose como una de las selecciones más exitosas de la última década.

El Top 10 del Ranking FIFA en vivo

Argentina España Francia Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Marruecos Bélgica Alemania

Con el Mundial 2026 a pocos días de su inicio, Argentina vuelve a mirar a todos desde arriba y buscará defender la corona obtenida en Qatar llegando como la selección número uno del planeta.