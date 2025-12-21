Ford Motor Company anunció el retiro preventivo de 273.000 vehículos en Estados Unidos debido a un defecto en el módulo de estacionamiento eléctrico.
Récord en Brasil: nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Brasil cerró un año histórico para su industria sin chimeneas al recibir a 9 millones de turistas internacionales en 2025, superando ampliamente los 6,7 millones del año anterior.El Mundo21/12/2025
Brasil alcanzó un récord histórico de nueve millones de turistas internacionales en 2025, superando con holgura la marca de 6,7 millones registrada el año anterior, informó el Ministerio de Turismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con datos oficiales, el desempeño superó anticipadamente la meta del Plan Nacional de Turismo, que proyectaba recibir 8,1 millones de visitantes recién en 2027.
El fuerte incremento también se reflejó en el ingreso de divisas: entre enero y noviembre de este año, los turistas extranjeros dejaron 7.170 millones de dólares en la economía brasileña, cifra cercana a los 7.300 millones alcanzados durante todo 2024, según el Banco Central de Brasil.
Argentina lidera el flujo regional
Argentina volvió a posicionarse como principal país emisor, con 3,1 millones de visitantes entre enero y noviembre, un incremento del 82,1% interanual.
El ranking de países emisores continuó con:
Chile, 721.497 turistas (+24,4%)
Estados Unidos, 677.888 (+5,8%)
Uruguay, 487.514 (+37,2%)
Paraguay, 454.327 (+14,4%)
Empleo e inversión turística
El Ministerio atribuyó el desempeño al avance en infraestructura turística, la ampliación de la conectividad aérea y campañas de promoción internacional.
El Gobierno federal financió más de 270 obras de infraestructura turística en estados y municipios de todas las regiones.
Ese impulso tuvo impacto en el empleo: en 2025 el sector registró más de 1,5 millones de admisiones formales, con un saldo neto cercano a 90.000 nuevos puestos de trabajo.
Con información de Noticias Argentinas
El Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego unilateral en toda Colombia con motivo de las festividades de fin de año. La tregua comenzará a la medianoche del 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026.
El Kremlin desmintió este domingo la organización de una reunión trilateral con Ucrania y Estados Unidos en Miami, contradiciendo versiones que sugerían un acercamiento directo entre las partes.
A una semana del brutal ataque en Bondi Beach, Australia vivió este domingo un emotivo Día de Reflexión nacional.
Un nuevo tiroteo masivo sacudió a Sudáfrica este domingo, dejando un saldo de 10 muertos y 10 heridos en el municipio de Bekkersdal, a las afueras de Johannesburgo.
El presidente Volodímir Zelenski reconoció la compleja realidad militar en el frente y reveló gestiones de Estados Unidos para un diálogo directo con Rusia.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Rituales de Año Nuevo: cómo cerrar el año y proyectar el 2026 con éxito
La médium y canalizadora Agustina García Fernández recomendó preparar dos listas —lo que se suelta y lo que se desea— y explicó rituales simples con velas, canela y lentejas para proyectar el próximo año.
El Barcelona de España presentó una oferta formal de 10 millones de euros por el extremo de River Plate, Ian Subiabre, durante el pasado mercado de pases de junio
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
La provincia de San Juan marcó un hito histórico al inaugurar la primera autopista del país iluminada íntegramente con energía solar fotovoltaica.