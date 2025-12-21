Récord en Brasil: nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Brasil alcanzó un récord histórico de nueve millones de turistas internacionales en 2025, superando con holgura la marca de 6,7 millones registrada el año anterior, informó el Ministerio de Turismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con datos oficiales, el desempeño superó anticipadamente la meta del Plan Nacional de Turismo, que proyectaba recibir 8,1 millones de visitantes recién en 2027.

El fuerte incremento también se reflejó en el ingreso de divisas: entre enero y noviembre de este año, los turistas extranjeros dejaron 7.170 millones de dólares en la economía brasileña, cifra cercana a los 7.300 millones alcanzados durante todo 2024, según el Banco Central de Brasil.

Argentina lidera el flujo regional

Argentina volvió a posicionarse como principal país emisor, con 3,1 millones de visitantes entre enero y noviembre, un incremento del 82,1% interanual.

El ranking de países emisores continuó con:

Chile, 721.497 turistas (+24,4%)

Estados Unidos, 677.888 (+5,8%)

Uruguay, 487.514 (+37,2%)

Paraguay, 454.327 (+14,4%)

Empleo e inversión turística

El Ministerio atribuyó el desempeño al avance en infraestructura turística, la ampliación de la conectividad aérea y campañas de promoción internacional.

El Gobierno federal financió más de 270 obras de infraestructura turística en estados y municipios de todas las regiones.

Ese impulso tuvo impacto en el empleo: en 2025 el sector registró más de 1,5 millones de admisiones formales, con un saldo neto cercano a 90.000 nuevos puestos de trabajo.

Con información de Noticias Argentinas