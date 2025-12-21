Un relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme sobre 425 empresas fabriles confirmó que la industria argentina atraviesa su décimo trimestre consecutivo de retracción.
Crisis del ladrillo: cae la demanda de departamentos en pozo
El mercado inmobiliario atraviesa una inversión histórica de su lógica financiera: comprar un departamento en pozo es hoy un 5% más caro que uno a estrenar.Argentina21/12/2025
Los departamentos en pozo tienen escasa demanda en la Argentina por la disparada del costo de la construcción que se encareció al triple de lo que costaba hace cinco años, según un relevamiento realizado por el portal de clasificados Zonaprop.
El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reveló que actualmente, el 78% de las búsquedas para la adquisición se orienta a unidades usadas, mientras que el 20% se orienta a viviendas a estrenar y el 2% a viviendas en pozo.
En este sentido, agregó que “esta tendencia bajista se agudizó recientemente: en septiembre, solo el 1,3% de la demanda total se canalizó hacia este segmento”, en base a los datos del tercer trimestre del 2025. En 2023, el requerimiento por las unidades en pozo alcanzaba el 5%.
Al explicar el comportamiento expuesto, desde el portal inmobiliario señalaron que “esta disminución en la demanda viene acompañada de una tendencia alcista en los valores del metro cuadrado para unidades en pozo”.
Al respecto, precisaron que en 2025, este segmento acumula un incremento del 9,13% y el valor del metro cuadrado se ubica en 3.056 dólares.
De esta manera, expresaron que “este aumento posicionó a los departamentos en pozo como los más caros del sector y los departamentos a estrenar como los segundos más caros (2.906 dólares/m2)”.
En este marco, el informe expuso que “la lógica histórica se invirtió y el valor para la compra de una propiedad a estrenar es más económico que una en pozo” indicando que “la diferencia de valor de venta entre los departamentos a estrenar y los de pozo se ubica en un 5%, a favor de la unidad terminada”.
Sobre este aspecto, remarcó que “históricamente, el valor en pozo era más bajo para compensar cualquier riesgo y espera del producto terminado”. Sin embargo, a partir de octubre de 2024, la tendencia se revirtió y los departamentos en pozo comenzaron a ser más costosos.
El costo de construcción medido en dólares aumentó un 4,7% en noviembre. Desde las elecciones presidenciales de octubre de 2023, acumula un aumento de 105%, lo que refleja que “construir en la actualidad cuesta casi tres veces más de lo que costaba hace cinco años, durante la pandemia”.
Ante esta realidad, desde Zonaprop señalaron que “las unidades a estrenar que fueron construidas con costos de materiales y mano de obra de hace 2 o 3 años, cuando eran significativamente más bajos, comenzaron a ser más económicas”. Al contrario de lo que ocurre con las unidades en pozo que se calculan con los costos actuales.
En paralelo, manifestaron que “las unidades de usados comenzaron a presentarse como una opción más estable y negociable, sobre todo en el último año donde la demanda aumentó progresivamente como consecuencia de los créditos hipotecarios para unidades terminadas”.
El informe detalló que el metro cuadrado de los usados se ubica en 2.210 y registra un incremento del 2,89% en 2025, es decir, un 38% más económicos que el metro cuadrado de unidades en pozo y un 31% más económicos que unidades a estrenar.
Con información de Noticias Argentinas
