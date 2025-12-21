Ford Motor Company anunció el retiro preventivo de 273.000 vehículos en Estados Unidos debido a un defecto en el módulo de estacionamiento eléctrico.
El Kremlin niega cumbre trilateral con Ucrania en Miami
El Kremlin desmintió este domingo la organización de una reunión trilateral con Ucrania y Estados Unidos en Miami, contradiciendo versiones que sugerían un acercamiento directo entre las partes.El Mundo21/12/2025
El Kremlin desmintió este domingo la preparación de una reunión trilateral con Kiev y Washington, en un momento en que tienen lugar conversaciones en Miami sobre la manera de acabar con el conflicto en Ucrania. "Por el momento, nadie ha hablado seriamente de esta iniciativa y, que yo sepa, no se está preparando", declaró a la prensa el asesor diplomático de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, citado por la agencia TASS.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el sábado que Washington propuso organizar un encuentro trilateral y citó a Rustem Umerov, uno de los negociadores de Kiev que viajó el viernes a Miami. Hoy pidió consultas más amplias con los socios europeos "Estamos avanzando a un ritmo bastante rápido, y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense", declaró Zelenski en Telegram, sin referirse a ninguna posible reunión con Rusia.
Ronda de reuniones en Florida
Florida acogió otro ciclo de negociaciones este fin de semana, con la presencia de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, el yerno de este, Jared Kushner, y los emisarios ucranianos y europeos por una parte, y los enviados rusos por otra. Kirill Dmitriev, el enviado de Moscú, llegó a Miami el sábado y afirmó que "las discusiones se desarrollan de manera constructiva" con Witkoff y Kushner, según recogieron las agencias rusas.
Las conversaciones prosiguen este domingo y Ushakov declaró a los periodistas que "no vio" la nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, elaborada después de un encuentro entre Washington y los enviados ucranianos y europeos. Dmitriev "regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos qué hacer a continuación", afirmó el asesor del Kremlin.
Una mesa redonda que reúna a todas las partes sería la primera en seis meses, pero el presidente ucraniano se mostró escéptico sobre sus posibles resultados. "No estoy seguro de que vaya a surgir nada nuevo", declaró el sábado ante la prensa. Las reuniones anteriores, celebradas este verano en Turquía, apenas lograron acordar intercambios de prisioneros.
Con información de afp, efe
El Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego unilateral en toda Colombia con motivo de las festividades de fin de año. La tregua comenzará a la medianoche del 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026.
Brasil cerró un año histórico para su industria sin chimeneas al recibir a 9 millones de turistas internacionales en 2025, superando ampliamente los 6,7 millones del año anterior.
A una semana del brutal ataque en Bondi Beach, Australia vivió este domingo un emotivo Día de Reflexión nacional.
Un nuevo tiroteo masivo sacudió a Sudáfrica este domingo, dejando un saldo de 10 muertos y 10 heridos en el municipio de Bekkersdal, a las afueras de Johannesburgo.
El presidente Volodímir Zelenski reconoció la compleja realidad militar en el frente y reveló gestiones de Estados Unidos para un diálogo directo con Rusia.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Rituales de Año Nuevo: cómo cerrar el año y proyectar el 2026 con éxito
La médium y canalizadora Agustina García Fernández recomendó preparar dos listas —lo que se suelta y lo que se desea— y explicó rituales simples con velas, canela y lentejas para proyectar el próximo año.
El Barcelona de España presentó una oferta formal de 10 millones de euros por el extremo de River Plate, Ian Subiabre, durante el pasado mercado de pases de junio
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
La provincia de San Juan marcó un hito histórico al inaugurar la primera autopista del país iluminada íntegramente con energía solar fotovoltaica.