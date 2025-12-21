Colombia: el ELN declara cese al fuego unilateral por Navidad y Año Nuevo

En la mañana del domingo 21 de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que, tras una semana extremadamente violenta, con al menos 60 ataques terroristas en varias regiones del país, aseguró que implementará un cese al fuego hasta los primeros días del 2026.

Según el grupo armado, su decisión de no usar las armas se fundamenta en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo que tradicionalmente se celebran en todo el territorio nacional.

A través de un comunicado, el grupo armado insistió en que su decisión es como ‘un regalo de Navidad’, pese a los sangrientos ataques que adelantó entre el 14 y el 17 de diciembre durante el paro armado decretado en varias regiones metropolitanas, incluidas Bogotá y el Área Metropolitana de Medellín.

“Mientras el Gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año”, señaló el ELN.

Según informó el grupo armado, la orden de no levantarse en armas regirá desde la media noche del 24 de diciembre y se extenderá hasta los primeros días del 2026, según dicen, como un mensaje de paz tras los fuertes ataques adelantados la semana anterior.

“La Dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado. El cese el fuego iniciará a las 00:00 horas del 24 de diciembre del presente año y finalizará a las 00:00 horas del 3 enero de 2026″; señaló el grupo.

De hecho, el ELN defendió su actuar durante el paro armado asegurando que no atacaron a la población civil y que todo se trató de una supuesta estrategia militar para “enlodar” su nombre, pese a que el balance oficial de víctimas mortales dejó a un civil fallecido.

“Aclaramos que no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población, son los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios funcionales a ella, quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear esa falsa imagen con base en mentiras”, señaló.

Finalmente, el ELN aseguró que, aunque detendrá todas las acciones subversivas en lo que resta del 2025, el siguiente año reanudará los ataques en el territorio, según el grupo, para defender la soberanía del país.

“En estos tiempos de agresión del Imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia. ¡Colombia… para los trabajadores!”, concluyó el grupo.

Apenas el 17 de diciembre finalizó el paro armado decretado por el ELN, que dejó al menos cinco muertos y afectó a una veintena de departamentos en todo el país, con un saldo de cerca de 60 ataques atribuidos al grupo armado, según cifras preliminares de las autoridades.

Organismos humanitarios calificaron la situación como la peor crisis en el país en las últimas dos décadas.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos policías fallecidos por explosiones en el sur de Cali y un civil muerto en un ataque en Norte de Santander. Las autoridades investigan además la muerte de dos jóvenes hallados en Cúcuta. En el peaje de La Lizama, entre Bucaramanga y Barrancabermeja, una funcionaria resultó herida y se activaron protocolos de seguridad.

El impacto de las acciones violentas se reflejó en bloqueos con explosivos, amenazas y restricciones que paralizaron rutas clave, afectando tanto centros urbanos como zonas rurales. En Chocó, la guerrilla forzó la suspensión total del transporte fluvial y terrestre, mientras que en Antioquia se reportó la incineración de un bus en Valdivia y la detonación de un artefacto en Copacabana.

En Arauca, el ELN atacó con tatucos bomba el batallón del Ejército en Puerto Jordán, causando daños materiales. Además, la presencia del grupo se evidenció con grafitis y banderas en carreteras de Arauca, Antioquia y Cauca, donde un cilindro con emblemas del ELN fue detectado en la vía Panamericana, lo que obligó al cierre temporal de la ruta.

La atención se centró en Norte de Santander, especialmente en Villa del Rosario y Cúcuta, donde ocurrieron homicidios y la muerte de un conductor de ambulancia durante un ataque a la subestación de Policía en Puerto Santander. También se registraron bloqueos y hallazgos de explosivos en los corredores viales entre Cúcuta y Pamplona, así como restricciones al transporte público en la ruta entre Cúcuta, Ocaña y Aguachica.

