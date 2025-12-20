Zelenski admite situación crítica en el frente de batalla

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó durante su visita oficial a Polonia, que la situación en el campo de batalla es complicada y cada vez más difícil, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

En declaraciones a los medios, Zelenski mencionó un recorrido reciente que realizó por Kupiansk, un importante centro de transporte en la región de Járkov (este de Ucrania), y describió la situación ahí como desafiante, con la línea del frente muy cerca.

A pesar de la presión ejercida por Rusia, Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas mantienen el control de la ciudad, de acuerdo con informaciones de Xinhua que recibe la Agencia Noticias Argentinas, abonada a ese servicio.

Este mismo viernes, durante su conferencia de prensa anual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Kupiansk “quedó bajo nuestro control hace varias semanas”, y que unos 3.500 soldados ucranianos estaban rodeados cerca de la ciudad.

Además, Zelenski reconoció que hubo “problemas con la disponibilidad de ciertos tipos de municiones y misiles de defensa antiaérea por diversas razones, y que las entregas también se retrasaron”.

Aun así, señaló que esta no es una acusación dirigida a los socios de Ucrania.

Este sábado, el mandatario ucraniano informó que los Estados Unidos propiciaron negociaciones directas entre su país y Rusia, según informó el sitio France 24.

Con información de Noticias Argentinas