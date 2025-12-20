El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay anunció que adelantará el inicio de la campaña de vacunación antigripal a marzo de 2026.
Zelenski admite situación crítica en el frente de batalla
El presidente Volodímir Zelenski reconoció la compleja realidad militar en el frente y reveló gestiones de Estados Unidos para un diálogo directo con Rusia.El Mundo20/12/2025
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó durante su visita oficial a Polonia, que la situación en el campo de batalla es complicada y cada vez más difícil, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.
En declaraciones a los medios, Zelenski mencionó un recorrido reciente que realizó por Kupiansk, un importante centro de transporte en la región de Járkov (este de Ucrania), y describió la situación ahí como desafiante, con la línea del frente muy cerca.
A pesar de la presión ejercida por Rusia, Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas mantienen el control de la ciudad, de acuerdo con informaciones de Xinhua que recibe la Agencia Noticias Argentinas, abonada a ese servicio.
Este mismo viernes, durante su conferencia de prensa anual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Kupiansk “quedó bajo nuestro control hace varias semanas”, y que unos 3.500 soldados ucranianos estaban rodeados cerca de la ciudad.
Además, Zelenski reconoció que hubo “problemas con la disponibilidad de ciertos tipos de municiones y misiles de defensa antiaérea por diversas razones, y que las entregas también se retrasaron”.
Aun así, señaló que esta no es una acusación dirigida a los socios de Ucrania.
Este sábado, el mandatario ucraniano informó que los Estados Unidos propiciaron negociaciones directas entre su país y Rusia, según informó el sitio France 24.
Con información de Noticias Argentinas
Durante la última audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV lanzó una fuerte crítica a la distribución global de los recursos, advirtiendo que la riqueza está "cada vez más concentrada, injustamente".
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
El Servicio de Seguridad de Ucrania ejecutó un ataque estratégico con drones de largo alcance contra el aeródromo militar de Belbek, en la península de Crimea.
En la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó como una "catástrofe humanitaria" cualquier posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.
Cambio político en Chile: seguridad, migración y economía en agenda
Tras las elecciones presidenciales en Chile, se abre un nuevo escenario político marcado por el cambio ideológico, las demandas de mayor seguridad y el debate sobre migración, economía y relaciones internacionales.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex ProcrearArgentina19/12/2025
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.