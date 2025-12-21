Ford Motor Company anunció el retiro preventivo de 273.000 vehículos en Estados Unidos debido a un defecto en el módulo de estacionamiento eléctrico.
Australia honra a las víctimas del atentado terrorista de Janucá
A una semana del brutal ataque en Bondi Beach, Australia vivió este domingo un emotivo Día de Reflexión nacional.El Mundo21/12/2025
Los australianos encendieron velas y guardaron un minuto de silencio este domingo para honrar a las 15 víctimas del atentado en Bondi Beach, una semana después de que dos hombres dispararan contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá.
La nación guardó un minuto de silencio a las 18:47 (08:47 CET), exactamente una semana después de las primeras noticias sobre el tiroteo en la playa más famosa de Sídney. Las autoridades afirmaron que el ataque terrorista, uno de los más mortíferos de la historia de Australia, estuvo probablemente "motivado por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico.
Día de Reflexión en honor a las víctimas
El viernes, los gobiernos federal y de Nueva Gales del Sur declararon este domingo "Día de Reflexión para honrar a las víctimas del horrible atentado terrorista en la playa Bondi y para solidarizarse con la comunidad judía". "El domingo, las banderas de todos los edificios gubernamentales de Nueva Gales del Sur y Australia ondearán a media asta", declaró entonces el primer ministro australiano, Anthony Albanese.
"Sesenta segundos arrancados al ruido de la vida cotidiana, dedicados a los quince australianos que deberían estar hoy con nosotros", indicó el mandatario, que anunció que se uniría a las conmemoraciones en la playa de Bondi en lo que llamó "un momento de pausa para reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca nos definirán como australianos", agregó.
Con información de afp, dpa
El Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego unilateral en toda Colombia con motivo de las festividades de fin de año. La tregua comenzará a la medianoche del 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026.
El Kremlin desmintió este domingo la organización de una reunión trilateral con Ucrania y Estados Unidos en Miami, contradiciendo versiones que sugerían un acercamiento directo entre las partes.
Brasil cerró un año histórico para su industria sin chimeneas al recibir a 9 millones de turistas internacionales en 2025, superando ampliamente los 6,7 millones del año anterior.
Un nuevo tiroteo masivo sacudió a Sudáfrica este domingo, dejando un saldo de 10 muertos y 10 heridos en el municipio de Bekkersdal, a las afueras de Johannesburgo.
El presidente Volodímir Zelenski reconoció la compleja realidad militar en el frente y reveló gestiones de Estados Unidos para un diálogo directo con Rusia.
