Australia honra a las víctimas del atentado terrorista de Janucá

Los australianos encendieron velas y guardaron un minuto de silencio este domingo para honrar a las 15 víctimas del atentado en Bondi Beach, una semana después de que dos hombres dispararan contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá.

La nación guardó un minuto de silencio a las 18:47 (08:47 CET), exactamente una semana después de las primeras noticias sobre el tiroteo en la playa más famosa de Sídney. Las autoridades afirmaron que el ataque terrorista, uno de los más mortíferos de la historia de Australia, estuvo probablemente "motivado por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico.

Día de Reflexión en honor a las víctimas

El viernes, los gobiernos federal y de Nueva Gales del Sur declararon este domingo "Día de Reflexión para honrar a las víctimas del horrible atentado terrorista en la playa Bondi y para solidarizarse con la comunidad judía". "El domingo, las banderas de todos los edificios gubernamentales de Nueva Gales del Sur y Australia ondearán a media asta", declaró entonces el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

"Sesenta segundos arrancados al ruido de la vida cotidiana, dedicados a los quince australianos que deberían estar hoy con nosotros", indicó el mandatario, que anunció que se uniría a las conmemoraciones en la playa de Bondi en lo que llamó "un momento de pausa para reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca nos definirán como australianos", agregó.

