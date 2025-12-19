Milei y la reforma jubilatoria: el plan para reemplazar el sistema previsional por bonos

Javier Milei mantiene su deseo por aplicar el “plan motosierra”. Esta vez, el ultraderechista busca trazar un plan para destruir el sistema previsional argentino y el esquema solidario vigente en la Argentina. Para eso, el Presidente se reunió hace algunas semanas con el economista estadounidense y Premio Nobel Robert Merton para conocer su propuesta de jubilación basada en bonos financieros. El modelo, que ya fue aplicado en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, traslada la responsabilidad de la jubilación a cada persona.

Milei, vestido con su ya habitual mameluco de YPF, recibió en la Quinta de Olivos al economista estadounidense. El encuentro, organizado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, anticipó una idea que el Gobierno viene deslizando desde hace meses; una reforma de fondo del sistema jubilatorio argentino.

La visita de Merton respondió al interés del Gobierno en conocer su proyecto de jubilaciones basadas en bonos de acumulación o bonos de longevidad. En lenguaje sencillo, la idea es borrar el sistema previsional público, solidario y de reparto, y cambiarlo por un esquema individual donde cada persona debe “comprar” su propia jubilación en el mercado financiero.

Merton llegó a la Argentina para participar del aniversario de la Fundación Capital, que preside el extitular del Banco Central Martín Redrado. Fue justamente Redrado quien confirmó -en el programa de streaming de Maximiliano Montenegro- que en el encuentro con Milei se habló de un programa a implementar “más adelante”, basado en bonos.

La aclaración temporal no disimula el fondo de la cuestión; el Gobierno ya está explorando cómo reemplazar las jubilaciones por instrumentos financieros.

Cómo funciona el modelo de jubilación por bonos

El esquema propone que cada persona compre bonos desde joven, por ejemplo a los 30 años, y los vaya pagando a lo largo del tiempo. Cuando llegue a la edad de jubilación, ese ahorro se convierte en un ingreso mensual o en un contrato con una aseguradora que paga una renta durante la vejez.

La idea es que cada trabajador se haga su propia jubilación. Desde joven debería comprar bonos y ahorrar por su cuenta. Al jubilarse, ese dinero se usaría para cobrar un ingreso mensual, sin una jubilación garantizada por el Estado.

El modelo de Merton reduce la jubilación a dos decisiones individuales: cuándo retirarse y cuánto ingreso mensual se desea. Todo lo demás -inflación, riesgo financiero, expectativa de vida- queda atado al comportamiento del mercado.

El antecedente Brasil

Este proyecto ya fue implementado. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En ese momento su gobierno, asesorado por Merton, lanzó el bono del Tesoro RendA+, rebautizados como Bonos de Seguridad para la Jubilación (RSB).

Según sus creadores, estos bonos convierten los ahorros actuales en ingresos jubilatorios “reales y garantizados”, incluso para personas con bajo nivel de alfabetización financiera.

Jubilación individual, riesgo colectivo

Merton reconoce que, con este proyecto, las empresas dejarían de garantizar jubilaciones fijas, y toda la responsabilidad pasaría a los trabajadores.

Cada persona debería ahorrar e invertir por su cuenta, asumiendo los riesgos financieros -como la inflación, los cambios económicos o posibles errores de cálculo sobre cuánto dinero necesitará y por cuánto tiempo-.

Así, en un país con alta informalidad laboral y salarios bajos, esto podría traducirse en jubilaciones desiguales y, para muchos, directamente inexistentes.

Página12