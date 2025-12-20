Costas renovó en Racing hasta 2028

Luego de varios días de confirmaciones y una larga espera, Racing Club decidió seguir apostando por Gustavo Costas, el flamante director técnico que renovó su contrato para continuar siendo el encargado de comandar a La Academia.

Aunque durante la semana hubo conflictos por temas económicos, finalmente el entrenador aceptó la jugosa oferta que le presentó Diego Milito: renovar hasta diciembre de 2028.

Principalmente, se especulaba que el DT continuaría en el club de sus amores por solo un año, pero luego todo cambió y renovó por tres temporadas, es decir, hasta que finalice el mandato del propio presidente del club.

Los problemas económicos fueron los principales obstáculos de este acuerdo, ya que ambas partes no lograban llegar a una solución, pero finalmente, luego de algunas reuniones, alcanzaron un acuerdo.

De ahora en más, lo único que resta es que se cierre el año con la firma de Costas en el contrato, para oficializar la continuidad del técnico de Racing.

Bajo la conducción de Costas, ídolo y campeón como jugador y entrenador, Racing consolidó uno de los equipos más competitivos de su historia reciente.

El balance del año incluyó la consagración en la Recopa Sudamericana ante Botafogo, el subcampeonato del Torneo Clausura y una destacada actuación en la Libertadores, donde fue el club argentino que más lejos llegó en la competencia.

Con información de 442