Costas renovó en Racing hasta 2028

Luego de intensas negociaciones, Gustavo Costas alcanzó un acuerdo con la dirigencia de Racing Club para renovar su contrato por tres temporadas.

Deportes20/12/2025

gustavo-costas-2104860

Luego de varios días de confirmaciones y una larga espera, Racing Club decidió seguir apostando por Gustavo Costas, el flamante director técnico que renovó su contrato para continuar siendo el encargado de comandar a La Academia.

Aunque durante la semana hubo conflictos por temas económicos, finalmente el entrenador aceptó la jugosa oferta que le presentó Diego Milito: renovar hasta diciembre de 2028.

Principalmente, se especulaba que el DT continuaría en el club de sus amores por solo un año, pero luego todo cambió y renovó por tres temporadas, es decir, hasta que finalice el mandato del propio presidente del club.

Los problemas económicos fueron los principales obstáculos de este acuerdo, ya que ambas partes no lograban llegar a una solución, pero finalmente, luego de algunas reuniones, alcanzaron un acuerdo.

pRq5-river-plateLa oferta millonaria que River rechazó por Ian Subiabre

De ahora en más, lo único que resta es que se cierre el año con la firma de Costas en el contrato, para oficializar la continuidad del técnico de Racing.

Bajo la conducción de Costas, ídolo y campeón como jugador y entrenador, Racing consolidó uno de los equipos más competitivos de su historia reciente.

El balance del año incluyó la consagración en la Recopa Sudamericana ante Botafogo, el subcampeonato del Torneo Clausura y una destacada actuación en la Libertadores, donde fue el club argentino que más lejos llegó en la competencia.

Con información de 442

Te puede interesar
OIP

El Tano Riggio de nuevo se calza la de DT

Deportes19/12/2025

Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juego

Lo más visto
joaquin papaleo

El reemplazo de Abadía en el arco de Gimnasia y Tiro

Deportes19/12/2025

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail