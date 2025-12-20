El atacante argentino sufrió una molestia muscular durante la goleada del Atlético de Madrid ante Girona y quedó a la espera de estudios que determinen la gravedad de la lesión.
Quinteros rearma el plantel: salidas y vueltas en el Rojo
El mercado de pases de Independiente comenzó con movimientos clave bajo la mirada de Gustavo Quinteros.Deportes20/12/2025
El mercado empezó a tomar forma en Independiente y el mapa del plantel ya muestra sus primeros movimientos: cuatro futbolistas no seguirán y Gustavo Quinteros analiza a varios regresos de préstamo que podrían sumarse a la pretemporada si no aparecen nuevas ofertas.
Las primeras bajas confirmadas en Avellaneda son Joaquín Blázquez, Nicolás Freire, Diego Fernández Cedrés y Federico Mancuello. En el caso del arquero, el elenco de Avellaneda mantiene conversaciones con Talleres para gestionar una posible renovación del préstamo, mientras que Freire no continuará y Cedrés todavía tiene una pequeña ventana abierta: el DT quiere que siga, pero existen diferencias económicas que complican el acuerdo.
Lo de Mancuello está en negociación. El mediocampista, referente del vestuario, conversa con la dirigencia para extender su contrato por un año más, aunque las charlas siguen abiertas y aún no hay definición.
Más allá de las salidas, el Rojo observa de cerca a varios futbolistas que regresan de préstamo. Entre ellos, Juan Fedorco, Santiago López y Javier Ruiz aparecen como alternativas para ser evaluadas por Quinteros durante la pretemporada. Los tres vienen de buenas experiencias en sus respectivos clubes y podrían ganar terreno si no surgen ofertas que los saquen nuevamente de Avellaneda.
Con un mercado exigente por delante y la necesidad de apuntalar posiciones clave, Independiente empieza a organizar su plantel 2026 entre bajas, negociaciones y oportunidades internas que el entrenador no quiere dejar pasar.
Con información de TyC Sports
