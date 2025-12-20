Luego de intensas negociaciones, Gustavo Costas alcanzó un acuerdo con la dirigencia de Racing Club para renovar su contrato por tres temporadas.
Yacopini en terapia intensiva tras un grave accidente
El automovilismo argentino se encuentra en vilo tras el grave accidente sufrido por el piloto de rally Juan Cruz Yacopini en Mendoza.Deportes20/12/2025
El automovilismo argentino atraviesa horas de preocupación: Juan Cruz Yacopini, joven piloto que se preparaba para el Rally Dakar 2026, sufrió un grave accidente durante sus vacaciones y se encuentra internado en terapia intensiva.
Según se pudo saber, todo ocurrió este viernes, cuando disfrutaba de unos días de descanso con sus amigos en Mendoza, antes de partir hacia Arabia Saudita para ser protagonista de la cita automovilística.
Conforme a lo que explica el diario Uno de la provincia mendocina, Yacopini navegaba en lancha por El Carrizal cuando decidió lanzarse de cabeza al agua en una zona de poca profundidad, lo que provocó que se lesionara la cabeza al instante.
El periódico explicó que el piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser trasladado al Hospital Perrupato, pero luego fue derivado a la Clínica de Cuyo.
Los primeros informes indican que está internado en grave estado, con pronóstico reservado, tras ser diagnosticado con politraumatismo grave y shock medular.
¿Quién es Juan Cruz Yacopini?
Nacido el 15 de julio de 1999, Juan Cruz Yacopini es un piloto argentino que se destaca y compite en el Rally Dakar, una de las competencias más exigentes del mundo.
Yacopini, integrante del equipo Toyota Gazoo Racing
Actualmente integra el equipo Toyota Gazoo Racing y es una de las promesas más importantes de la categoría en el país, una proyección que lo llevó a ser campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA.
Con su Hilux, su próxima aparición estaba pautada para el Dakar, que comenzará el 3 de enero de 2026.
Con información de 442
