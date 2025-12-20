El flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, afirmó que el partido debe priorizar la gestión sobre las disputas internas para recuperar competitividad nacional.
Frío saludo entre Milei y Lula en la cumbre del Mercosur
En el marco de la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente Javier Milei mantuvo un frío encuentro con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.Política20/12/2025
El presidente Javier Milei ya participa este sábado de la cumbre de mandatarios del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de formar parte de la tradicional "foto de familia" con vista a las Cataratas.
El jefe de Estado argentino asiste al encuentro con el objetivo primordial de pedir por una mayor apertura comercial del bloque regional. La jornada está marcada por la búsqueda de una estrategia común frente al nuevo aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea, el cual iba a ser rubricado en esta instancia pero fue postergado por el bloque europeo hasta enero debido a la resistencia de sectores agrícolas de Francia e Italia.
Durante el inicio de la actividad oficial, se produjo un frío saludo entre el mandatario argentino y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
En este contexto de tensiones diplomáticas y demoras en las negociaciones externas, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, fijó la postura de los países miembros al afirmar: "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos".
Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay intentan así consensuar una posición firme frente a un acuerdo que lleva más de 25 años de negociación.
Durante su discurso en la cumbre del Mercosur en Brasil, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra el funcionamiento del bloque, al que calificó como una "burocracia sobredimensionada e ineficaz".
Se reunió hace algunas semanas con el Nobel Robert Merton para interiorizarse sobre un modelo de jubilación basado en instrumentos financieros de acumulación.
El abogado especialista en derecho laboral consideró que la reforma libertaria viene a acrecentar la diferencia entre trabajadores y patronales colocando a estos últimos en una situación “superior”.
El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, ratificó el esquema de trabajo articulado con los intendentes, con una gestión transversal y de cercanía.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.