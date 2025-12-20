Frío saludo entre Milei y Lula en la cumbre del Mercosur

En el marco de la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente Javier Milei mantuvo un frío encuentro con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Política20/12/2025

1766241336278

El presidente Javier Milei ya participa este sábado de la cumbre de mandatarios del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de formar parte de la tradicional "foto de familia" con vista a las Cataratas.

El jefe de Estado argentino asiste al encuentro con el objetivo primordial de pedir por una mayor apertura comercial del bloque regional. La jornada está marcada por la búsqueda de una estrategia común frente al nuevo aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea, el cual iba a ser rubricado en esta instancia pero fue postergado por el bloque europeo hasta enero debido a la resistencia de sectores agrícolas de Francia e Italia.

73868199_605Ultimátum del Mercosur a la UE: "Los plazos no son infinitos"

Durante el inicio de la actividad oficial, se produjo un frío saludo entre el mandatario argentino y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. 

En este contexto de tensiones diplomáticas y demoras en las negociaciones externas, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, fijó la postura de los países miembros al afirmar: "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos". 

Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay intentan así consensuar una posición firme frente a un acuerdo que lleva más de 25 años de negociación. 

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2F1-14-z99tsg1766244213957_1080P

Milei destrozó al Mercosur en Brasil

Política20/12/2025

Durante su discurso en la cumbre del Mercosur en Brasil, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra el funcionamiento del bloque, al que calificó como una "burocracia sobredimensionada e ineficaz".

Lo más visto
joaquin papaleo

El reemplazo de Abadía en el arco de Gimnasia y Tiro

Deportes19/12/2025

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail