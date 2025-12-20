Presupuesto 2026: Paulón criticó la falta de diálogo del Gobierno en el Congreso

Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Juan Román Riquelme definió la nueva estructura del Consejo de Fútbol de Boca para 2026, con Marcelo "Chelo" Delgado como máximo responsable y único sobreviviente del grupo original.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Ivana ChañiSalta21/12/2025
El interventor del municipio fronterizo aseguró que el cruce hacia Bermejo se mantiene activo por las fiestas, pero lejos de los niveles del año pasado. También habló del contrabando y la depuración del padrón electoral.
La Cooperativa Yerbatera Andresito, referente del sector en Misiones, anunció oficialmente que entró en cesación de pagos "hasta nuevo aviso" debido a una situación financiera crítica.