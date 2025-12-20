Presupuesto 2026: Paulón criticó la falta de diálogo del Gobierno en el Congreso

El diputado nacional Esteban Paulón afirmó que el Gobierno y el oficialismo en el Congreso se confiaron en que el resultado electoral y el fortalecimiento del bloque les otorgaban un aval para "hacer cualquier cosa" durante el tratamiento del Presupuesto.

Según el legislador, esa actitud de "ir por todo" derivó en la caída de artículos clave y en una derrota legislativa que hiere los objetivos fiscales del Ejecutivo, tras intentar forzar la aprobación de capítulos enteros sin el diálogo necesario para alcanzar los 129 votos.

"El fortalecimiento dentro del Parlamento fue festejado casi como un gol en el mundial, pero eso no te exime de tener que tender puentes de diálogo y generar consensos", sostuvo Paulón durante una entrevista en Radio Rivadavia, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El diputado relató que el malestar estalló cuando el oficialismo incluyó a último momento el polémico artículo 75, que afectaba el financiamiento de la discapacidad y las universidades, una maniobra que calificó como una "mojada de oreja" al Congreso. "No hacía falta intentar entrar medio por la ventana y casi sin debate; cuando vos apostás a todo o nada, podés irte con todo, pero también podés irte con nada", sentenció respecto a la caída del capítulo 11.

En relación a la dinámica parlamentaria, Paulón criticó que el Gobierno prefiriera votar capítulos cerrados en lugar de artículos individuales, lo que terminó por voltear medidas que contaban con consenso, como la desindexación de asignaciones y la eliminación de subsidios de la "zona fría".

"El presupuesto queda ahora un poco herido en su objetivo de superávit fiscal", advirtió el legislador, quien también extendió sus críticas al tratamiento de la reforma laboral en el Senado: "Si vos tratás a libro cerrado un proyecto que ni siquiera se elaboró en el Congreso porque viene del Ejecutivo, generás mucha molestia incluso entre los propios".

El diputado santafesino también cuestionó la centralización de las decisiones en la Casa Rosada y lo que considera una subestimación sistemática del rol del Parlamento. "Hay una idea de construir un liderazgo donde las decisiones solo se toman o las iniciativas solo salen del Ejecutivo", explicó, señalando que esta postura ignora incluso los fallos de la justicia que ordenan implementar leyes de emergencia social. Para Paulón, gobernar sin diálogo debilita la calidad institucional: "Cualquier ley, por muy buena que sea, si vos la aprobás con fórceps, es de difícil aplicación y nace gestionada".

Finalmente, el legislador resaltó la discrepancia en los números que maneja el Ejecutivo frente a los informes técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. "Para el Gobierno estas leyes representaban un 1,8% del PBI, pero la oficina técnica da un 0,4%; es un mecanismo que nadie cuestiona", detalló Paulón.

Según su visión, el problema no es estrictamente de recursos, sino de una "obsesión" por no permitir que el Congreso marque la cancha, incluso en temas sensibles que generan "mucha angustia en muchísimas familias", como las prestaciones por discapacidad.

Con información de Noticias Argentinas