Aries vuelve a Qatar para cubrir la Finalissima Argentina–España

Restauraron el histórico bebedero de Plaza 9 de Julio y optimizaron el uso del agua
Desde el área de Patrimonio municipal explicaron que la obra demandó un trabajo complejo para preservar su estructura y evitar el desperdicio de agua.
El director del medio, Mario Ernesto Peña, confirmó que Aries estará presente en Qatar para la cobertura internacional de la Finalissima. Será una nueva transmisión histórica para la radio.Salta19/12/2025Ivana Chañi
El director de Aries, Mario Ernesto Peña, anunció que la emisora volverá a Qatar para realizar la transmisión especial de la Finalissima entre Argentina y España, prevista para el próximo 27 de marzo de 2026. El anuncio lo realizó este viernes, generando gran expectativa entre la audiencia.
Peña recordó que Aries ya estuvo presente en coberturas internacionales de gran magnitud, incluyendo el último Mundial en 2022, y destacó que esta nueva transmisión ratifica el compromiso del medio con los grandes eventos deportivos. “Siempre estuvimos donde pasan las cosas importantes, y esta no podía ser la excepción”, expresó.
La cobertura se realizará desde Qatar con un equipo periodístico y deportivo de la emisora, continuando con una línea de trabajo que posicionó a Aries como referente en transmisiones internacionales desde Sudáfrica, Brasil, Rusia, Japón, Croacia y Medio Oriente.
El anuncio fue celebrado al aire por el equipo de la radio, que destacó el esfuerzo organizativo y económico que implica una cobertura de estas características. “Es una noticia muy importante para nuestra organización periodística”, señaló Peña.
De esta manera, Aries vuelve a proyectarse a nivel internacional y se prepara para llevar a los oyentes salteños una transmisión histórica de uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.
El empresario y ex administrador del Mercado San Miguel confirmó la apertura de un nuevo mercado privado en Villa Mitre y anticipó la expansión del proyecto a otros barrios de la ciudad.
SAETA informó cómo funcionará el transporte público en el área Metropolitana durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El servicio se interrumpirá a las 19 y se retomará al día siguiente con horarios especiales.
Debido al asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil de Salta garantiza guardias mínimas desde este viernes 19 de diciembre y durante el fin de semana.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El coordinador del Ente de Turismo destacó que la ciudad cerrará el año con 650 mil arribos turísticos, un 44% de ocupación hotelera. Resaltó la implementación de programas de apoyo al sector y la recuperación de espacios culturales y recreativos.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.