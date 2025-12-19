Aries vuelve a Qatar para cubrir la Finalissima Argentina–España

El director de Aries, Mario Ernesto Peña, anunció que la emisora volverá a Qatar para realizar la transmisión especial de la Finalissima entre Argentina y España, prevista para el próximo 27 de marzo de 2026. El anuncio lo realizó este viernes, generando gran expectativa entre la audiencia.

Peña recordó que Aries ya estuvo presente en coberturas internacionales de gran magnitud, incluyendo el último Mundial en 2022, y destacó que esta nueva transmisión ratifica el compromiso del medio con los grandes eventos deportivos. “Siempre estuvimos donde pasan las cosas importantes, y esta no podía ser la excepción”, expresó.

La cobertura se realizará desde Qatar con un equipo periodístico y deportivo de la emisora, continuando con una línea de trabajo que posicionó a Aries como referente en transmisiones internacionales desde Sudáfrica, Brasil, Rusia, Japón, Croacia y Medio Oriente.

El anuncio fue celebrado al aire por el equipo de la radio, que destacó el esfuerzo organizativo y económico que implica una cobertura de estas características. “Es una noticia muy importante para nuestra organización periodística”, señaló Peña.

De esta manera, Aries vuelve a proyectarse a nivel internacional y se prepara para llevar a los oyentes salteños una transmisión histórica de uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.