Colectivos en Salta: horarios para Nochebuena y Año Nuevo

SAETA dio a conocer el esquema especial de funcionamiento del servicio de colectivos para las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo en los once municipios que integran el área Metropolitana de Salta.

Según pudo saber Aries, el miércoles 24 de diciembre el servicio de transporte urbano e interurbano funcionará solo hasta las 19, horario en el que circulará el último coche de cada línea por el centro con destino a los barrios y posterior guardado en las empresas. El servicio se retomará el jueves 25 desde las 10 y hasta las 22.

De igual manera, el miércoles 31 de diciembre los colectivos circularán hasta las 19, mientras que el servicio volverá a prestarse el jueves 1° de enero desde las 10 y hasta las 22.

En tanto, los días 26 de diciembre y 2 de enero, el servicio nocturno se reanudará desde las 0 horas, y a partir de las 5.30 se restablecerán las frecuencias y horarios habituales.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios consultar los horarios previstos para cada corredor ingresando a www.saetasalta.com.ar, donde también se puede verificar el paso de los coches por línea. Además, está disponible la SAETA APP, tanto para sistemas IOS como Android, que permite conocer en tiempo real la ubicación de las unidades.

Centros de Atención cerrados

SAETA también informó que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, el CCM y el Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1° de enero. La atención normal se retomará el 26 de diciembre y el 2 de enero, respectivamente.