Colectivos en Salta: horarios para Nochebuena y Año Nuevo

Restauraron el histórico bebedero de Plaza 9 de Julio y optimizaron el uso del agua
Desde el área de Patrimonio municipal explicaron que la obra demandó un trabajo complejo para preservar su estructura y evitar el desperdicio de agua.
Salta19/12/2025Ivana Chañi
SAETA dio a conocer el esquema especial de funcionamiento del servicio de colectivos para las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo en los once municipios que integran el área Metropolitana de Salta.
Según pudo saber Aries, el miércoles 24 de diciembre el servicio de transporte urbano e interurbano funcionará solo hasta las 19, horario en el que circulará el último coche de cada línea por el centro con destino a los barrios y posterior guardado en las empresas. El servicio se retomará el jueves 25 desde las 10 y hasta las 22.
De igual manera, el miércoles 31 de diciembre los colectivos circularán hasta las 19, mientras que el servicio volverá a prestarse el jueves 1° de enero desde las 10 y hasta las 22.
En tanto, los días 26 de diciembre y 2 de enero, el servicio nocturno se reanudará desde las 0 horas, y a partir de las 5.30 se restablecerán las frecuencias y horarios habituales.
Desde la empresa recomendaron a los usuarios consultar los horarios previstos para cada corredor ingresando a www.saetasalta.com.ar, donde también se puede verificar el paso de los coches por línea. Además, está disponible la SAETA APP, tanto para sistemas IOS como Android, que permite conocer en tiempo real la ubicación de las unidades.
SAETA también informó que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, el CCM y el Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1° de enero. La atención normal se retomará el 26 de diciembre y el 2 de enero, respectivamente.
El empresario y ex administrador del Mercado San Miguel confirmó la apertura de un nuevo mercado privado en Villa Mitre y anticipó la expansión del proyecto a otros barrios de la ciudad.
El director del medio, Mario Ernesto Peña, confirmó que Aries estará presente en Qatar para la cobertura internacional de la Finalissima. Será una nueva transmisión histórica para la radio.
Debido al asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil de Salta garantiza guardias mínimas desde este viernes 19 de diciembre y durante el fin de semana.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El coordinador del Ente de Turismo destacó que la ciudad cerrará el año con 650 mil arribos turísticos, un 44% de ocupación hotelera. Resaltó la implementación de programas de apoyo al sector y la recuperación de espacios culturales y recreativos.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.