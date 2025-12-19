Guaymás salió al cruce de los “idiotas útiles” que desinforman

El dirigente sindical de Camioneros en Salta, Jorge Guaymás, salió al cruce de versiones que circulan en torno a las conquistas salariales del sector y apuntó contra quienes, según sostuvo, “desinforman de manera deliberada” a los trabajadores.

En Derechos del Mundo del Trabajo por Aries, Guaymás fue contundente al referirse a los cuestionamientos sobre el bono acordado por el gremio camionero. “Hay idiotas útiles que hablan sin saber y buscan confundir a los trabajadores”, lanzó.

El dirigente rechazó comparaciones que, según explicó, no reflejan la realidad de los acuerdos alcanzados y aclaró que los montos logrados por Camioneros responden a negociaciones paritarias concretas y a la organización sindical. “No se trata de relatos ni de operaciones, son conquistas reales”, afirmó.

Guaymás sostuvo que este tipo de discursos buscan minimizar el rol del sindicalismo y debilitar la organización colectiva. En ese sentido, defendió la unidad del movimiento obrero y remarcó que “los derechos no se regalan, se conquistan”.

Finalmente, llamó a los trabajadores a informarse por canales oficiales y a no dejarse confundir por versiones que, dijo, “solo benefician a quienes quieren dividir y quitar derechos”.