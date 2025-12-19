Guaymás salió al cruce de los “idiotas útiles” que desinforman

La Libertad Avanza sufrió un traspié en el Senado al verse obligada a posponer el tratamiento de la reforma laboral hasta el 10 de febrero de 2026.
El dirigente sindical de Camioneros en Salta, Jorge Guaymás, salió al cruce de versiones que circulan en torno a las conquistas salariales del sector y apuntó contra quienes, según sostuvo, “desinforman de manera deliberada” a los trabajadores.
En Derechos del Mundo del Trabajo por Aries, Guaymás fue contundente al referirse a los cuestionamientos sobre el bono acordado por el gremio camionero. “Hay idiotas útiles que hablan sin saber y buscan confundir a los trabajadores”, lanzó.
El dirigente rechazó comparaciones que, según explicó, no reflejan la realidad de los acuerdos alcanzados y aclaró que los montos logrados por Camioneros responden a negociaciones paritarias concretas y a la organización sindical. “No se trata de relatos ni de operaciones, son conquistas reales”, afirmó.
Guaymás sostuvo que este tipo de discursos buscan minimizar el rol del sindicalismo y debilitar la organización colectiva. En ese sentido, defendió la unidad del movimiento obrero y remarcó que “los derechos no se regalan, se conquistan”.
Finalmente, llamó a los trabajadores a informarse por canales oficiales y a no dejarse confundir por versiones que, dijo, “solo benefician a quienes quieren dividir y quitar derechos”.
Los legisladores aprobaron la modificación que prevé que, de acuerdo a la gravedad de la acusación, un juez podrá ser suspendido de sus funciones al momento en que se inicia el jury de enjuiciamiento.
El Senador Manuel Pailler, destacó la importancia de que las emisoras locales continúen generando contenidos propios que reflejen la cultura y la identidad de Salta, y solicitó a los legisladores nacionales que intervengan para garantizar la producción provincial.
CGT, CTA, partidos de izquierda y movimientos sociales se dieron cita en Plaza 9 de Julio para marchar y protestar contra la norma impulsada por el gobierno nacional.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
