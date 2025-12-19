En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno no logró tratar la reforma laboral antes de fin de año
La Libertad Avanza sufrió un traspié en el Senado al verse obligada a posponer el tratamiento de la reforma laboral hasta el 10 de febrero de 2026.Política19/12/2025
La Libertad Avanza sufrió este jueves un fuerte revés ya que debió demorar hasta el 10 de febrero el debate de la reforma laboral porque aún no tenía los respaldos de los bloques dialoguistas para aprobar antes de fin de año esa iniciativa clave para el Gobierno.
La decisión fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar que ya había logrado el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, donde se buscará aprobar en el Senado la reforma laboral y los cambios en la ley de Glaciares.
La ex ministra de Seguridad realizó el anuncio de la postergación de la reforma laboral luego de una reunión que mantuvo en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros del interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo.
El dictamen de mayoría fue firmado por 20 senadores entre las dos comisiones, ya que cosechó 11 firmas en Presupuesto y 9 en Trabajo y que fueron aportadas por libertarios, radicales, el PRO y bloques provinciales de Tucumán y Corrientes.
El dictamen de mayoría fue firmado por los aliados en disidencia parcial, con lo cual el oficialismo deberá hacer negociaciones para llegar al recinto con los acuerdos que permitan sancionar esta iniciativa.
Dictamen
Si bien el dictamen introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, la mayoría de los bloques están pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.
Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas, y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera, según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas.
Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.
Reclamos
Durante la reunión que tuvo un desarrollo armónico —a diferencia de las peleas que habíant tenido ligar este miércoles—, el presidente del interbloque Popular, José Mayans, volvió a reclamar que se le otorguen los miembros que corresponden porque reclama siete lugares y les dieron cinco.
Por ese motivo, el interbloque opositor peronista aún no está integrando las comisiones, aunque participó para expresar su rechazo al tratamiento exprés que bsuca el oficialismo.
El plenario de comisiones recibió este jueves diversos expositores de empresas, la Justicia, los bancos, de los trabajadores de plataformas y del gremio de Sipreba, que expresó su rechazo a la eliminación del Estatuto del Periodista.
Con información de Noticias Argentinas
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
Los legisladores aprobaron la modificación que prevé que, de acuerdo a la gravedad de la acusación, un juez podrá ser suspendido de sus funciones al momento en que se inicia el jury de enjuiciamiento.
Advierten que Radio Nacional en Salta podría transmitir solo contenidos de Buenos AiresPolítica18/12/2025
El Senador Manuel Pailler, destacó la importancia de que las emisoras locales continúen generando contenidos propios que reflejen la cultura y la identidad de Salta, y solicitó a los legisladores nacionales que intervengan para garantizar la producción provincial.
CGT, CTA, partidos de izquierda y movimientos sociales se dieron cita en Plaza 9 de Julio para marchar y protestar contra la norma impulsada por el gobierno nacional.
Solicitan impulsar medidas para reforzar economías regionales ante reformas laborales y fiscalesPolítica18/12/2025
El Senado provincial instó a los legisladores nacionales a tomar medidas que garanticen la sustentabilidad y competitividad de los sistemas productivos locales. “Necesitamos que a las economías regionales se les brinde competitividad, de mayor rentabilidad, para poder generar empleo”, indicaron.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Debido al asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil de Salta garantiza guardias mínimas desde este viernes 19 de diciembre y durante el fin de semana.
El organismo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, será el único rector encargado de evaluar los dilemas éticos y legales que surjan del progreso científico y las nuevas tecnologías.