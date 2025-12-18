Salta vuelve a tener vocera oficial: cómo funcionará la comunicación del Gobierno

Paula Benavides explicó que la nueva figura que encabeza busca ordenar la comunicación, centralizar la información y traducir las decisiones del Ejecutivo “del tecnicismo al llano”.

El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó la creación de una vocería institucional con el objetivo de unificar el mensaje oficial, ordenar la comunicación y fortalecer el vínculo con la sociedad y los medios de prensa. Así lo explicó la vocera provincial, Paula Benavides, en declaraciones en Aries.

Benavides señaló que, si bien en gestiones anteriores existieron distintas voces que oficiaron de portavoces, la nueva figura busca centralizar la comunicación y evitar la dispersión de mensajes. “Queremos un mensaje único, ordenado y claro, que baje el tecnicismo al llano”, explicó.

La vocera remarcó que el gobernador Gustavo Sáenz mantiene una gestión abierta al diálogo, pero que eso no implica desorden comunicacional. “Puede haber diversidad de pensamientos, pero hay un alineamiento claro del Gobierno, y eso es lo que queremos transmitir”, afirmó.

Además, sostuvo que la Secretaría de Prensa continuará cumpliendo su rol informativo, mientras que la vocería tendrá la tarea de contextualizar las decisiones políticas y explicar su impacto real en la sociedad.

“La gente no tiene por qué adivinar qué piensa el Gobierno”, concluyó Benavides.

