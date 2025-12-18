AGN: El PRO impugnará en la Justicia la designación de los nuevos miembros

El bloque de diputados del PRO denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” tras la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias y adelantó que iniciará acciones judiciales.

Según expresaron en un comunicado al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando el oficialismo avanzó con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.

Desde el PRO señalaron que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.

El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.

Además, expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque acompañó al Gobierno en momentos difíciles por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina. Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y que el cambio que reclaman millones de argentinos debe realizarse “con la Constitución en la mano”.

Con información de Noticias Argentinas