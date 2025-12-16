La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
Petro insultó a Kast y desató un conflicto diplomático con Chile
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, provocó una crisis diplomática con Chile tras tildar de “nazi” a José Antonio Kast, el mandatario electo en el balotaje del domingo de Chile, cuyo gobierno saliente presentó una protesta formal ante Bogotá.
“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos“, publicó Petro en X.
De esa manera aludió a una investigación periodística que atribuyó al padre alemán de Kast un pasado nazi, negado enfáticamente por el presidente electo. El ganador de las elecciones dijo que su padre fue reclutado a la fuerza por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno de Chile informó este lunes que entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en Santiago por las “inaceptables” declaraciones del presidente colombiano.
“Por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, indicó el canciller chileno, Alberto Van Klaveren.
Las declaraciones de Petro, agregó el ministro, “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.
Qué dijo Gustavo Petro sobre José Antonio Kast
Petro lanzó varios mensajes en X tras el aplastante triunfo de Kast sobre la candidata oficialista Jeannette Jara en las elecciones del domingo.
El presidente colombiano advirtió: “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.
La Gran Colombia fue un Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que en ese entonces era un departamento colombiano.
Petro, que se ubica en las antípodas ideológicas de Kast, agregó: “Me han bloqueado mi trino (tuit) sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”.
El presidente electo chileno, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno a la democracia.
En otro de sus posteos, Petro afirmó: “El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos. Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente (en alusión a Salvador Allende). A la juventud de Chile les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.
“Nos quieren dejar solos como en cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas Arriba la Colombia Libre, resistimos cinco siglos y gritaremos Libertad”, concluyó.
Con información de EFE
