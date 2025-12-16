Temporal en Brasil: el viento derribó una réplica de la Estatua de la Libertad en Porto Alegre

La estructura de 35 metros cayó en un estacionamiento de Guaíba durante ráfagas de hasta 90 km/h y no hubo heridos.

El Mundo16/12/2025

Una réplica de la Estatua de la Libertad, de 35 metros de altura, fue derrumbada este lunes por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en un estacionamiento en Porto Alegre, sur de Brasil.

El hecho ocurrió en el municipio de Guaíba durante un temporal que azotó la región metropolitana de esa ciudad del estado de Río Grande do Sul.

El alcalde Marcelo Maranata, citado por el portal G1, confirmó que no se reportaron heridos.

Cómo fue la caída de la réplica de la Estatua de la Libertad

El derrumbe fue filmado por testigos. El video se viralizó en redes sociales.

La estatua, de 24 metros de altura colocada en un pedestal de otros 11 metros, estaba ubicada en el estacionamiento de la conocida megatienda local Havan.

“El área fue inmediatamente aislada, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Los equipos de obra deben iniciar, en las próximas horas, los trabajos para retirar la estatua”, dijo la empresa.

La estatua cayó muy cerca de un auto estacionado, pero no causó daños de consideración.

La ciudad fue afectada por un fuerte temporal con vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

