Maduro insultó a María Corina Machado y dijo que “lo que tiene roto es el cerebro”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se burló este lunes de la fractura de una vértebra que sufrió María Corina Machado durante su salida clandestina del país y la calificó de “demonia infernal, loca y criminal”.

Además calificó de “nazi” al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, como lo hizo también su par colombiano, Gustavo Petro.

“Dicen que (la Premio Nobel de la Paz) tienen una vertebra rota. Lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia. Odia a Venezuela. Manipula a sus cuatro seguidores que le quedan”, afirmó en el programa Zona Digital transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Maduro cuestionó a Machado y le atribuyó unas declaraciones sobre la irrupción del tráfico de drogas en Venezuela.

“Ella dijo una cosa gravísima que yo no sé si el Ministerio Público la escuchó. Dijo que el 60% de población venezolana está metida en narcotráfico. O sea, de cada 10 venezolanos seis están en el narcotráfico. Si usted me esta viendo y tiene una familia de cinco personas, tres de esas cinco que están sentados con usted son narcotraficantes”, afirmó.

En ese sentido, aclaró: “Lo dice La Sayona (un personaje del folclore venezolano que castiga a los hombres), demonia, criminal. Yo en general no le paro nada a lo que hace porque ella está loca, demente de odio, pero no puedo callar ante esto”, afirmó.

Maduro citó un supuesto sondeo que dice que “el 89% de los venezolanos repudia a esta demonia infernal, a esta criminal que llama a este pueblo de narcos y llama a que invaden y maten venezolanos en una invasión imperialista gringa”.

