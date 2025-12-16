La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
Maduro insultó a María Corina Machado y dijo que “lo que tiene roto es el cerebro”
En un programa de la televisión estatal, el presidente venezolano volvió a cargar con fuertes agravios contra la líder opositora.El Mundo16/12/2025
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se burló este lunes de la fractura de una vértebra que sufrió María Corina Machado durante su salida clandestina del país y la calificó de “demonia infernal, loca y criminal”.
Además calificó de “nazi” al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, como lo hizo también su par colombiano, Gustavo Petro.
“Dicen que (la Premio Nobel de la Paz) tienen una vertebra rota. Lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia. Odia a Venezuela. Manipula a sus cuatro seguidores que le quedan”, afirmó en el programa Zona Digital transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
Maduro cuestionó a Machado y le atribuyó unas declaraciones sobre la irrupción del tráfico de drogas en Venezuela.
“Ella dijo una cosa gravísima que yo no sé si el Ministerio Público la escuchó. Dijo que el 60% de población venezolana está metida en narcotráfico. O sea, de cada 10 venezolanos seis están en el narcotráfico. Si usted me esta viendo y tiene una familia de cinco personas, tres de esas cinco que están sentados con usted son narcotraficantes”, afirmó.
En ese sentido, aclaró: “Lo dice La Sayona (un personaje del folclore venezolano que castiga a los hombres), demonia, criminal. Yo en general no le paro nada a lo que hace porque ella está loca, demente de odio, pero no puedo callar ante esto”, afirmó.
Maduro citó un supuesto sondeo que dice que “el 89% de los venezolanos repudia a esta demonia infernal, a esta criminal que llama a este pueblo de narcos y llama a que invaden y maten venezolanos en una invasión imperialista gringa”.
Con información de TN
Estados Unidos mató a ocho narcotraficantes en ataques contra embarcaciones en el PacíficoEl Mundo16/12/2025
El Comando Sur confirmó tres bombardeos en aguas internacionales contra lanchas usadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
El primer ministro Anthony Albanese aseguró que padre e hijo actuaron por ideología yihadista; el atentado dejó 15 muertos durante una celebración judía en Bondi Beach.
Hay más de 2000 familias damnificadas. Se mantiene la alerta roja en la zona.
El canciller chileno calificó las declaraciones como “inaceptables” y una falta de respeto a la voluntad popular.
Temporal en Brasil: el viento derribó una réplica de la Estatua de la Libertad en Porto AlegreEl Mundo16/12/2025
La estructura de 35 metros cayó en un estacionamiento de Guaíba durante ráfagas de hasta 90 km/h y no hubo heridos.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.