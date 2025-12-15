Hoy comienza la XLVI edición de la Navidad Azul

La Policía de Salta, por medio del Departamento de Bienestar, pondrá a disposición de la comunidad el tradicional Pesebre en Plaza Belgrano en el marco de la XLVI edición de la Navidad Azul. El acto inaugural está previsto para las 18 horas.

Desde hoy y hasta el 5 de enero están previstas distintas actividades relacionadas a la celebración de Navidad con la exposición del Pesebre habilitado al público todos los días, el rezo de la Novena, la adoración al Niño Jesús con villancicos, distintas actividades infantiles y se concluirá con la llegada de los Reyes Magos.

La Policía de Salta invita a la comunidad a participar de este espacio de integración comunitaria que promueve el fortalecimiento de los lazos con los vecinos durante las fiestas de fin de año.