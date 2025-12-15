La pareja confirmó que esperan un varón y atraviesan la semana 12 de embarazo; la noticia llega en un momento clave del proyecto político del ex jefe de Gobierno porteño.
Hoy comienza la XLVI edición de la Navidad Azul
La Policía de Salta, a través del Departamento de Bienestar, inaugurará hoy a las 18 horas el tradicional Pesebre en Plaza Belgrano, dando inicio a la XLVI edición de la Navidad Azul.Sociedad15/12/2025
Desde hoy y hasta el 5 de enero están previstas distintas actividades relacionadas a la celebración de Navidad con la exposición del Pesebre habilitado al público todos los días, el rezo de la Novena, la adoración al Niño Jesús con villancicos, distintas actividades infantiles y se concluirá con la llegada de los Reyes Magos.
La Policía de Salta invita a la comunidad a participar de este espacio de integración comunitaria que promueve el fortalecimiento de los lazos con los vecinos durante las fiestas de fin de año.
El Global Teacher Prize, dotado con un millón de dólares, busca reconocer a educadores excepcionales que realizan aportes significativos a la profesión y destacan el rol social de los docentes a nivel global.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
Viagra, paracetamol e ibuprofeno, entre los medicamentos detectados en el Río de la PlataSociedad15/12/2025
Un estudio del CONICET y la Universidad de La Plata reveló que los ríos de la región metropolitana presentan altos niveles de fármacos, con mayor concentración en zonas urbanizadas.
Autoridades confirmaron que la residencia del cineasta fue escenario del hallazgo de dos personas muertas, mientras se esclarecen las circunstancias del incidente
Este domingo llega un nuevo "Salchiencuentro" para los amantes de los perros salchicha en SaltaSociedad12/12/2025
Este domingo 14, desde las 17 en el Campo de la Cruz, se realizará una nueva edición del encuentro que reúne a perros salchicha y a sus familias. Se solicita asistir con correa, chapa identificatoria, agua y bolsitas sanitarias.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.