Franco Mastantuono puso fin a una inactividad de más de un mes y medio al ingresar en la victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Alavés en Mendizorroza.
Ignacio Boero es el nuevo presidente de Newell’s Old Boys
Ignacio Boero es el nuevo presidente de Newell's Old Boys tras una histórica jornada electoral en el Parque Independencia, que contó con la participación de alrededor de 10.500 votantes.
Ignacio Boero se convirtió en el nuevo presidente de Newell’s en una histórica jornada electoral que se llevó a cabo el domingo en el Parque Independencia y de la que participaron alrededor de 10.500 votantes.
El flamante mandatario electo encabezó la propuesta de la agrupación UNEN, asumirá formalmente desde este lunes y la comisión directiva estará integrada por Juan Manuel Medina como vicepresidente primero y Hernán Botta como vicepresidente segundo.
En tanto, Juan Costa ocupará el cargo de secretario, acompañado por Román Guajardo como prosecretario, mientras que en el área económica, Camilo Cristia será el tesorero y Leonel Larrauri el protesorero y Javier Rebori fue designado secretario de actas.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los vocales suplentes serán: Carlos Altieri, Valeria March, Agustín Baclini y Pablo Cerra como vocales titulares, y con Damián Ruggiero, Rubén Failla, Maximiliano Barrionuevo y Santiago Daulon.
La Copa de Brasil 2025 tiene final confirmada: Corinthians se enfrentará a Vasco da Gama. Ambos equipos consiguieron su pase tras vibrantes definiciones por penales.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Millonario se llevó la Messi Cup en Miami tras vencer 2-0 al Atlético de Madrid en la final. Bruno Cabral fue el héroe con un doblete que les dio el título.
Guillermo Marconi: "Estudiantes es campeón gracias a las torpezas de Tapia en AFA"Deportes14/12/2025
El titular de SADRA, lanzó durísimas críticas contra Claudio "Chiqui" Tapia y la AFA, asegurando que Estudiantes se consagró campeón del Clausura 2025 "gracias a la torpeza" del Tribunal de Disciplina por diferir una sanción.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró golpeado tras la derrota en la final. Costas evitó la conferencia tradicional y dejó una frase contundente.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
