Ignacio Boero se convirtió en el nuevo presidente de Newell’s Old Boys tras una histórica jornada electoral en el Parque Independencia, que contó con la participación de alrededor de 10.500 votantes.
Mastantuono volvió a jugar en el triunfo del Real Madrid ante Alavés
Franco Mastantuono puso fin a una inactividad de más de un mes y medio al ingresar en la victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Alavés en Mendizorroza.Deportes15/12/2025
Real Madrid le ganó 2-1 a Alavés como visitante por la fecha 16 de LaLiga 2025/26 y se mantiene a cuatro puntos de Barcelona, el único líder del torneo. Franco Mastantuono ingresó sobre el cierre y le puso fin a una extensa inactividad.
El jugador de la Selección Argentina entró a los 88’ por Vinicius, determinante en el complemento, y se ubicó por el sector derecho del ataque del Merengue, que por momentos se vio replegado por el intento desesperado del dueño de casa por empatar.
Mastantuono disputó ocho minutos y tuvo poca actividad en ataque. Una fue una combinación por derecha con Kylian Mbappé, con quien intentó hacer correr los segundos para concretar la victoria. La otra fue una buena recuperación durante la presión alta, con la que habilitó al francés, que no pudo definir con la calidad que lo caracteriza.
De esta manera, el exRiver volvió a un campo de juego, algo que no hacía desde el 1 de noviembre, cuando fue titular frente a Valencia. Luego no concentró frente a Liverpool, Rayo Vallecano, Elche y Olympiacos. Además, se quedó sentado en el banco ante Girona, Athletic, Celta y Manchester City.
Con información de ESPN
La Copa de Brasil 2025 tiene final confirmada: Corinthians se enfrentará a Vasco da Gama. Ambos equipos consiguieron su pase tras vibrantes definiciones por penales.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Millonario se llevó la Messi Cup en Miami tras vencer 2-0 al Atlético de Madrid en la final. Bruno Cabral fue el héroe con un doblete que les dio el título.
Guillermo Marconi: "Estudiantes es campeón gracias a las torpezas de Tapia en AFA"Deportes14/12/2025
El titular de SADRA, lanzó durísimas críticas contra Claudio "Chiqui" Tapia y la AFA, asegurando que Estudiantes se consagró campeón del Clausura 2025 "gracias a la torpeza" del Tribunal de Disciplina por diferir una sanción.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró golpeado tras la derrota en la final. Costas evitó la conferencia tradicional y dejó una frase contundente.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.