Mastantuono volvió a jugar en el triunfo del Real Madrid ante Alavés

Real Madrid le ganó 2-1 a Alavés como visitante por la fecha 16 de LaLiga 2025/26 y se mantiene a cuatro puntos de Barcelona, el único líder del torneo. Franco Mastantuono ingresó sobre el cierre y le puso fin a una extensa inactividad.

El jugador de la Selección Argentina entró a los 88’ por Vinicius, determinante en el complemento, y se ubicó por el sector derecho del ataque del Merengue, que por momentos se vio replegado por el intento desesperado del dueño de casa por empatar.

Mastantuono disputó ocho minutos y tuvo poca actividad en ataque. Una fue una combinación por derecha con Kylian Mbappé, con quien intentó hacer correr los segundos para concretar la victoria. La otra fue una buena recuperación durante la presión alta, con la que habilitó al francés, que no pudo definir con la calidad que lo caracteriza.

De esta manera, el exRiver volvió a un campo de juego, algo que no hacía desde el 1 de noviembre, cuando fue titular frente a Valencia. Luego no concentró frente a Liverpool, Rayo Vallecano, Elche y Olympiacos. Además, se quedó sentado en el banco ante Girona, Athletic, Celta y Manchester City.

Con información de ESPN