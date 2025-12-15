Corinthians y Vasco da Gama definirán la Copa de Brasil

Ignacio Boero se convirtió en el nuevo presidente de Newell’s Old Boys tras una histórica jornada electoral en el Parque Independencia, que contó con la participación de alrededor de 10.500 votantes.
La Copa de Brasil 2025 tiene final confirmada: Corinthians se enfrentará a Vasco da Gama. Ambos equipos consiguieron su pase tras vibrantes definiciones por penales.Deportes15/12/2025
La Copa de Brasil, el último certamen brasileño del año, tiene final confirmada: Corinthians vs. Vasco da Gama.
El primer equipo en asegurar su lugar en la gran definición fue el Timao, que perdió como local ante Cruzeiro pero se impuso en los penales.
El elenco paulista, dirigido por Dorival Júnior, exseleccinoador brasileño, había sacado ventaja en la ida por el gol de Memphis Depay en Belo Horizonte, pero este domingo, en el Neo Química Arena, la Raposa dio vuelta la serie con un doblete del ecuatoriano Keny Arroyo.
Sin embargo, Bidu restableció la paridad en el global y Corinthians se impuso en una tanda de penales emotiva: Yuri Alberto empezó errando y Cruzeiro metió sus primeros cuatro penales, pero Gabigol no pudo con Hugo Souza en el match point de la visita y Walace marró el siguiente lanzamiento. Breno Bidon anotó y le dio la clasificación al Timao.
En el otro encuentro, disputado a continuación en el Maracaná, Vasco da Gama, comandado por Fernando Diniz, quien sacara campeón de América al Flu, buscaba confirmar el triunfo de la ida (2-1 con goles de Rayan y Pablo Vegetti para revertir el tanto de Kevin Serna), pero el primero en golpear fue Fluminense, por intermedio de Paulo Henrique, en contra.
El empate en el global se mantuvo y en la definición triunfó el conjunto blanquinegro pese al fallo inicial de Vegetti. En el segundo turno marró su ejecución John Kennedy y, en el quinto, el duelo de uruguayos se lo llevó Vasco, ya que Agustín Canobbio no pudo con Leo Jardim y el Pumita Rodríguez anotó y definió la serie.
La final, que no solo consagrará al último campeón brasileño del año, sino que dará cupo para la CONMEBOL Libertadores 2026 y la Supercopa de Brasil 2026 (vs. Flamengo), se disputará el miércoles 17 y el domingo 21 de diciembre.
En el Brasileirao, Corinthians fue decimotercero y Vasco, decimocuarto, ocupando los últimos lugares de clasificación a la próxima Sudamericana, por lo que el premio para el campeón será doble: jugar la fase de grupos de la Libertadores.
Con información de ESPN
El titular de SADRA, lanzó durísimas críticas contra Claudio "Chiqui" Tapia y la AFA, asegurando que Estudiantes se consagró campeón del Clausura 2025 "gracias a la torpeza" del Tribunal de Disciplina por diferir una sanción.
