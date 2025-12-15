El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
YPF baja la nafta: reducción promedio del 2% esta semana
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció que los precios de los combustibles en Argentina experimentarán una reducción promedio del 2% esta semana.Argentina15/12/2025
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que esta semana los precios de los combustibles en Argentina experimentarán una reducción promedio del 2%, una medida que responde a la dinámica de oferta y demanda y que, según sus palabras, no se aplicará de manera uniforme en todo el país. Subrayó que la empresa realiza un seguimiento minucioso de las variables que inciden en el precio final, lo que permite ajustar los valores de acuerdo con las condiciones del mercado. El directivo precisó: “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”.
Marín explicó que, desde el inicio de su gestión a finales de 2023, se propuso establecer un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, lo que implica que los precios de los combustibles suben o bajan en función de la oferta y la demanda.
Durante un diálogo con LN+, en lo que se refiere al gasoil, Marín indicó que la situación es más compleja: “Uno hay que subir y uno hay que bajar”, en referencia a los ajustes diferenciados que se aplicarán a los distintos tipos de combustibles.
En el último mes, el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 4,5% en el último mes, superando la inflación, que se ubicó en 2%. En términos interanuales, el aumento alcanzó 41,2%, con el litro pasando de $1.108 en diciembre de 2024 a $1.564 en la actualidad, según datos de Surtidores.
En el caso de la nafta premium, el precio subió 3,5% en el último mes, de $1.738 a $1.799, y 31,31% en comparación con diciembre del año pasado. El litro pasó de $1.370 a $1.799. El gasoil aumentó 4,04% respecto a noviembre y 39,84% interanual, alcanzando $1.570 por litro.
De hecho, el incremento de los combustibles en el último año superó la inflación, que se ubicó en torno al 30%.
Por otro lado, al abordar el debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, Marín consideró que la modernización de la legislación es una discusión de larga data y que resulta imprescindible para el sector energético.
"En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Entonces, nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años. Por eso es muy importante nuestro sector, porque la productividad la tienen que definir las compañías”, afirmó.
En el tramo final de su entrevista, Marín destacó el papel de Vaca Muerta en el desarrollo económico nacional, al afirmar que la compañía impulsa el aprovechamiento pleno de este recurso junto a toda la industria. “Al desarrollar un activo tan bueno, que es mejor que cualquiera yacimiento similar de los Estados Unidos, generamos esta riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que la Argentina se desarrolle”, sostuvo el presidente de la petrolera estatal.
Consultado sobre su balance de los dos años de Gobierno del presidente Javier Milei, expresó: “Estoy tan contento como estoy con YPF”. Además, profundizó en la relevancia de contar con un país abierto y un mercado libre para favorecer las exportaciones y la llegada de inversiones al sector energético. “A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones”, concluyó el directivo.
Con información de Infobae
El Gobierno Nacional decretó asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según el Decreto 883/2025.
La reforma laboral enviada por el gobierno al Congreso contempla la eliminación de ocho impuestos nacionales considerados de bajo impacto recaudatorio, reduciendo el stock federal de 45 a 37 tributos, según el IARAF.
En contraste, la morosidad a empresas es menor (5,6%), aunque el sector de la Construcción es el más afectado. Los bancos extranjeros presentan la mejor calidad de cartera.
"Falta pan y Agua": La cruda realidad de los barrios populares a días de la NavidadArgentina14/12/2025
Curas Villeros expusieron la dura realidad de los barrios populares: falta de vivienda digna, agua potable, cloacas y atención de salud insuficiente y precariedad laboral.
Las compras de argentinos al exterior mediante el sistema courier (puerta a puerta) alcanzaron un récord de USD 694 millones en 2025, lo que representa un aumento cercano al 300% respecto al año anterior.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró golpeado tras la derrota en la final. Costas evitó la conferencia tradicional y dejó una frase contundente.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.