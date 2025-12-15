YPF baja la nafta: reducción promedio del 2% esta semana

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que esta semana los precios de los combustibles en Argentina experimentarán una reducción promedio del 2%, una medida que responde a la dinámica de oferta y demanda y que, según sus palabras, no se aplicará de manera uniforme en todo el país. Subrayó que la empresa realiza un seguimiento minucioso de las variables que inciden en el precio final, lo que permite ajustar los valores de acuerdo con las condiciones del mercado. El directivo precisó: “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”.

Marín explicó que, desde el inicio de su gestión a finales de 2023, se propuso establecer un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, lo que implica que los precios de los combustibles suben o bajan en función de la oferta y la demanda.

Durante un diálogo con LN+, en lo que se refiere al gasoil, Marín indicó que la situación es más compleja: “Uno hay que subir y uno hay que bajar”, en referencia a los ajustes diferenciados que se aplicarán a los distintos tipos de combustibles.

En el último mes, el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 4,5% en el último mes, superando la inflación, que se ubicó en 2%. En términos interanuales, el aumento alcanzó 41,2%, con el litro pasando de $1.108 en diciembre de 2024 a $1.564 en la actualidad, según datos de Surtidores.

En el caso de la nafta premium, el precio subió 3,5% en el último mes, de $1.738 a $1.799, y 31,31% en comparación con diciembre del año pasado. El litro pasó de $1.370 a $1.799. El gasoil aumentó 4,04% respecto a noviembre y 39,84% interanual, alcanzando $1.570 por litro.

De hecho, el incremento de los combustibles en el último año superó la inflación, que se ubicó en torno al 30%.

Por otro lado, al abordar el debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, Marín consideró que la modernización de la legislación es una discusión de larga data y que resulta imprescindible para el sector energético.

"En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Entonces, nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años. Por eso es muy importante nuestro sector, porque la productividad la tienen que definir las compañías”, afirmó.

En el tramo final de su entrevista, Marín destacó el papel de Vaca Muerta en el desarrollo económico nacional, al afirmar que la compañía impulsa el aprovechamiento pleno de este recurso junto a toda la industria. “Al desarrollar un activo tan bueno, que es mejor que cualquiera yacimiento similar de los Estados Unidos, generamos esta riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que la Argentina se desarrolle”, sostuvo el presidente de la petrolera estatal.

Consultado sobre su balance de los dos años de Gobierno del presidente Javier Milei, expresó: “Estoy tan contento como estoy con YPF”. Además, profundizó en la relevancia de contar con un país abierto y un mercado libre para favorecer las exportaciones y la llegada de inversiones al sector energético. “A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones”, concluyó el directivo.

Con información de Infobae