El Gobierno lanzó la licitación para concesionar Tecnópolis a privados
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y prevé la explotación del predio por 25 años.Política15/12/2025
El Gobierno lanzó este lunes la licitación para que el predio de Tecnópolis pase a manos privadas. Así lo oficializó a través de la resolución 98/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El destino fijado en el pliego contempla el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento, ocio y recreación, con la posibilidad de sumar, de manera complementaria, propuestas deportivas no competitivas, acciones culturales, talleres, juegos y programas de integración comunitaria, siempre que sean compatibles con el uso principal.
“El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo el esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos", aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al anunciar el domingo la medida en su cuenta de X.
La convocatoria fue oficializada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para la concesión de uso y explotación del predio de Villa Martelli por 25 años, prorrogables por 12 meses.
Hasta ahora, el inmueble se encontraba bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Según señalaron desde la cartera a cargo de Leonardo Cifelli, presentaba una “situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”.
“Tecnópolis acumulaba una deuda real superior a los $4813 millones, contaba con equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en trámite— y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado", advirtieron.
De acuerdo a lo indicado en Cultura, desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de ordenamiento que permitió reducir más del 30% de la dotación (de 333 a 198 empleados) y establecer un esquema de funcionamiento público-privado.
“Gracias a este modelo, el Estado dejó de gastar y pasó a recaudar: $600 millones en ingresos durante 2024; $2429 millones en 2025, con proyección de llegar a $2749 millones al cierre del año. Más de 500.000 personas participaron de las actividades desarrolladas bajo este nuevo esquema”, precisaron.
Para el Ejecutivo, la concesión permitirá profundizar esta transformación: “El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, junto con un seguro contra incendio de $60.000 millones, garantizando la protección del patrimonio estatal”.
El pliego prevé que el predio mantenga su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual.
De hecho, uno de los puntos de la propuesta plantea que el privado asuma el control del predio a partir del 1 de julio de 2026 y que mantenga los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año.
El procedimiento licitatorio se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, para “asegurar transparencia, competencia y participación amplia”.
Sáenz presenta hoy a los nuevos funcionarios de su Gabinete
Tras la aprobación de la reestructuración del Ejecutivo, el gobernador Gustavo Sáenz encabezará este lunes el acto de presentación del nuevo gabinete.
