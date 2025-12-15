El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Morosidad bancaria de familias alcanza récord de 10 años
En contraste, la morosidad a empresas es menor (5,6%), aunque el sector de la Construcción es el más afectado. Los bancos extranjeros presentan la mejor calidad de cartera.Argentina15/12/2025
La morosidad en los préstamos bancarios otorgados a personas físicas alcanzó el 10,1% de la cartera, el nivel más alto de la última década. Este aumento en los créditos impagos refleja una situación de tensión financiera que afecta a familias y consumidores en todo el país, considerando las operaciones crediticias que presentan atrasos en el pago de sus cuotas mayores a 30 días.
En el caso de los préstamos a empresas, la irregularidad descendió a 5,6%. De esa forma, la morosidad del total de préstamos al sector privado llegó al 7%. La información surge de un informe de la consultora Curat, Martínez Larrea & Asociados (CML&A) en base a datos oficiales.
La morosidad de los préstamos bancarios a individuos mostró una tendencia ascendente desde diciembre de 2016, cuando se ubicaba en 2,8%. Durante los primeros nueve meses de 2025, este indicador escaló hasta alcanzar el 10,1% en septiembre, lo que representa el peor registro en diez años. Ese deterioro contrasta con la situación de los préstamos a empresas, cuya morosidad se ubicó en 5,6% en septiembre de 2025, partiendo de un piso 2,4% en diciembre de 2024.
Este crecimiento de la mora se generó al mismo tiempo en el que la colocación de préstamos a privados se recuperó tras una etapa en la que tocó sus mínimos históricos. Es decir, crece la mora porque crece el crédito. Según el Informe Monetario del BCRA, a pesar de que en noviembre tuvieron una caída del 1,6% en términos reales, los préstamos crecieron un 35% interanual.
Ese salto en el otorgamiento de préstamos deja una proporción de crédito sobre el PBI del 9%, “duplicando el registro de inicios de 2024″, dijo el BCRA. Si se incluye el financiamiento en dólares, el ratio ascendió a 11,9 por ciento.
Esos datos muestran un fuerte crecimiento del crédito para Argentina en el último año, aún cuando siguen siendo números muy pobres a nivel regional. La relación crédito/PBI promedio de América Latina es del 49% y países como Brasil (55%) o Chile (82%) superan largamente esa cifra.
Por región y por sector
El análisis de CML&A también revela diferencias relevantes por regiones. El Gran Buenos Aires aparece como la zona más impactada por la morosidad en los préstamos a personas físicas, con incumplimientos que llegan al 14% del total de la cartera. Esa cifra se ubica por encima del promedio nacional del 10,1 por ciento.
Otras regiones, como la Ciudad de Buenos Aires, Pampeana, Mesopotamia, Cuyo, Norte y Patagonia, presentan tasas de mora que oscilan entre el 3,4% y el 10,3%. A nivel provincial, Formosa se destaca entre las jurisdicciones con mayor nivel de incumplimiento con un índice del 27,2%, mientras que otros distritos como San Luis y Santiago del Estero superan el 14% de mora en los créditos a familias. En contraste, provincias como Mendoza, Chubut, Río Negro y Neuquén se destacan por combinar una baja morosidad con un crecimiento significativo en la cartera de créditos para individuos durante el último año.
En el caso de los préstamos comerciales, el informe muestra que las regiones de Mesopotamia, Patagonia y el Gran Buenos Aires (GBA) presentan los mayores niveles de mora, aunque en términos generales, la situación de las empresas resulta menos crítica que la de los individuos. Por el lado de las provincias, el ranking de morosidad también lo encabeza Formosa (23,3%), seguido por La Rioja (20,9%), La Pampa (15,7%) y Corrientes (12,3%). En el otro extremo, el informe menciona a “Jujuy, Salta y Neuquén son las provincias con menor mora y mayor crecimiento del crédito comercial”.
La Construcción es el sector económico con más dificultades de pago. En el otro extremo, la morosidad de los préstamos al Sector Primario y a los Servicios Públicos se mantiene baja
En el desglose por actividades, “la Construcción es el sector económico con más dificultades de pago. En el otro extremo, la morosidad de los préstamos al Sector Primario y a los Servicios Públicos se mantiene baja”, detect el informe. La construcción alcanzó una mora del 6,9%, por encima del 4,1% que tenía en diciembre de 2024 y casi en el mismo nivel que tenía en diciembre de 2023 (7,1 por ciento).
Hay diferencias notables en la calidad de cartera según el tipo de entidad financiera, distinguiendo tres clases de bancos: públicos, privados de capital nacional y extranjeros.
“Los bancos extranjeros presentan la mejor calidad de cartera y los privados nacionales la peor, debido a la mayor incobrabilidad en créditos personales y prendarios. Los públicos tienen la menor mora en créditos a individuos”, señaló CML&A. Las entidades no bancarias también muestran cifras elevadas, aunque el informe enfatiza que la problemática se concentra especialmente en el sector privado nacional.
Con información de Infobae
