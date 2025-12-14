ATEPSA anunció un severo cronograma de paros que afectará las operaciones aéreas en Argentina, incluyendo medidas programadas para el martes 23 de diciembre (víspera de Nochebuena) y el sábado 27 de diciembre (vuelos internacionales).
Combustibles: La nafta súper subió 41% y superó la inflación anual
Los precios de los combustibles en Argentina aumentaron por encima de la inflación acumulada hasta noviembre (27,9%). El litro de nafta súper escaló un 41,15%, mientras que la premium subió un 31,31%.Argentina14/12/2025
Los precios de los combustibles aumentaron por encima de inflación acumulada en lo que va de 2025. El litro de nafta súper escaló 41,15% y el de premium 31,31%. El índice de precios al consumidor alcanzó 27,9% hasta noviembre, según datos del Indec.
El litro de nafta súper inició el año en $1108 y el de mayor calidad $1370. Mientras, el gasoil se vendía a $1123 y registra un alza de 29%. En promedio, hoy se consiguen en torno a los $1630 y $1850 en CABA.
En particular, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que mide el Indec anotó un alza del 37% desde enero y 44,2% medido de forma interanual.
En agosto, la petrolera YPF tomó la decisión de dejar de informar los aumentos de los combustibles, a partir de la aplicación de una nueva tecnología para segmentar los precios en surtidores según la demanda y la zona, entre otros factores.
Desde entonces, se manejan con precios dinámicos que pueden variar a diario. Para eso, dividieron el país en 174 corredores.
Las principales causas de los aumentos de la nafta y el gasoil
Aun sin información previa desde las empresas del sector, en los surtidores se evidencian los aumentos de la nafta y el gasoil y las quejas se multiplican en las redes.
Los movimientos en los surtidores se explican por tres factores. En primer lugar, el atraso en los precios de los combustibles. El año pasado escalaron 100%, por lo que quedaron por debajo de la inflación que cerró el 2024 en 117,8%, según el INDEC.
El alza también se dio ante el encarecimiento del tipo de cambio mayorista. El dólar mayorista subió 39% en lo que va del año.
Las actualizaciones de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) y de los biocombustibles fue otra de las causas del ajuste en las pizarras de las estaciones de servicio. Las cargas impositivas anotaron una suba cercana a 50%.
Pese a los aumentos de la nafta y el gasoil, el precio internacional del barril de petróleo cayó unos 10 dólares en el último año, de US$74 a menos de US$64. El valor del Brent forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial.
Cuál es el precio de la nafta en los distintos puntos del país
En la Ciudad de Buenos Aires, en promedio se consigue la súper de YPF a $1630 el litro y la premium a $1850. En tanto, en los municipios del Gran Buenos Aires, como es habitual, los combustibles están más caros que en CABA.
Así, en el corredor sur del AMBA (Berazategui), la súper se vende a $1754 y la premium a $2095, en la red de estaciones de servicio de la petrolera Raizen, que comercializa los combustibles Shell.
En la Ciudad de Buenos Aires, se consigue la súper de YPF a $1630 el litro y la premium a $1850 (Foto: NA)
Por fuera del AMBA, los valores son también son más elevados. Por ejemplo, el combustible en Misiones es uno de los más caros: la súper se comercializa a $1751 y la premium llega a $1993.
En el caso de Santa Fe, la nafta súper se vende a $1729 y la premium a $1945. Valores similares rigen en Córdoba, donde el litro de súper cuesta $1741 y la premium $2019 en Shell.
Caso YPF: Beneficiarios exigen los chats de Massa y Caputo, y amenazan con sancionesArgentina14/12/2025
Los beneficiarios del fallo de US$16.000 millones por la expropiación de YPF aumentaron la presión sobre Argentina para que entregue los chats y mails de funcionarios como Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno.
Gestión Milei: Inflación acumulada asciende al 249%, fuerte incidencia de serviciosArgentina14/12/2025
El Índice de Precios al Consumidor de noviembre fue del 2,5%, marcando la sexta aceleración mensual consecutiva. Con este dato, la inflación acumulada desde que el presidente Javier Milei asumió asciende al 249%.
Un informe de EY y Taquion reveló que el 58% de los argentinos desea que los bancos y el sistema financiero tradicional ofrezcan servicios de tokenización, como la inversión en criptomonedas.
Reforma Laboral: El Fondo de Indemnización se financiará con aportes jubilatoriosArgentina14/12/2025
El anteproyecto de reforma laboral del Gobierno busca crear el Fondo de Asistencia Laboral, el cual se financiará con el 3% de las remuneraciones que actualmente las empresas destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino.
Por medio del decreto 849/2025, el presupuesto para gastos reservados de la Fuerza Aérea Argentina fue ampliado en $ 151 millones, lo que representa un aumento del 985%.
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
Reforma laboral: Cambios tributarios en Ganancias, IVA y RIMI que impulsa el GobiernoArgentina13/12/2025
El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Congreso impulsa una profunda reforma tributaria que modifica Ganancias, el IVA e Impuestos Internos.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).