River ganó la Messi Cup 2025 con doblete de Cabral

River Plate se impuso en la final de la Messi Cup ante Atlético de Madrid por 2-0, con un doblete fantástico de Bruno Cabral, en el Chase Stadium de Miami y se consagró como campeón.
El conjunto argentino salió mejor plantado y tomó la iniciativa desde el arranque, aunque con el correr de los minutos el equipo español logró acomodarse en el campo y generó situaciones claras para abrir el marcador.
A los 5 minutos llegó la primera gran chance del partido: tras un centro desde la derecha, Joaquín Amor ensayó una chilena espectacular que pasó apenas pegada al palo izquierdo. Cerca de los 10’, respondió el elenco ibérico con un remate de Aitor Pérez que se fue desviado por el segundo poste.
Instantes después, el conjunto español volvió a inquietar. Álvaro Obarrio desbordó por la banda y lanzó el centro, pero no encontró a ningún compañero para empujarla, mientras que luego Fuster quedó mano a mano y se topó con una intervención clave de Estefano Sarro, que evitó la caída de su arco.
Finalmente, a los 28 minutos, Bruno Cabral capitalizó una gran jugada colectiva y marcó un verdadero golazo para el 1-0. Casi sin dejar reaccionar al rival, el nueve del Millonario volvió a aparecer en el área y, con una definición al ángulo, estiró la ventaja y selló el 2-0 parcial.
El complemento arrancó con una mala noticia para River: Valentín Sayago recibió la segunda tarjeta amarilla por parte de Jorge Escobar y el Millonario se quedó con diez jugadores. A partir de allí, Atlético adelantó sus líneas y comenzó a llegar con mayor frecuencia, aunque careció de eficacia en los metros finales.
Con el correr de los minutos, Martín Pellegrino movió el banco y dispuso los ingresos de Ramiro Franco y Gianfranco Ledestre, cambios que le dieron aire fresco y equilibrio al conjunto argentino. El Colchonero fue con decisión en busca del descuento y tuvo una chance clara sobre el final, pero no logró quebrar la sólida defensa millonaria.
De esta manera, River supo resistir en inferioridad numérica y se consagró campeón de la Messi Cup.
El camino de River para quedarse con la Messi Cup 2025
Los chicos del Millonario tuvieron un inicio competitivo y prometedor: en el debut, el pasado 9 de diciembre, empataron 1-1 ante Barcelona, mostrando carácter y buen juego. En su segunda presentación, cayeron ante Manchester City y finalmente, en su último cotejo, golearon 5-1 a Inter de Milán, en la mejor producción de River en el torneo.
Ya en semis, superaron con claridad a Chelsea por 3-1 con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, el equipo argentino se impuso con claridad sobre los británicos, que habían conseguido el empate parcial de la mano de Watson. En la final Cabral fue determinante con un doblete para el 2-0 y el título en Miami.
Además de River y Atlético Madrid, participaron en la competencia ocho clubes en total: Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Newell’s, disputando 18 partidos en seis días en distintos escenarios emblemáticos de Miami, incluido el Chase Stadium.
Con información de ESPN
