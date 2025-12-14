Guillermo Marconi: "Estudiantes es campeón gracias a las torpezas de Tapia en AFA"

Guillermo Marconi, titular de SADRA y ex árbitro, lanzó fuertes críticas contra la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y advirtió sobre una preocupante politización en las causas judiciales que investigan supuestas irregularidades.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Marconi repasó el controvertido desenlace del campeonato, cuestionó el rol de Tapia en el título de Estudiantes de La Plata y se refirió a la investigación sobre el patrimonio de Pablo Toviggino.

Con tono crítico, afirmó que Estudiantes se consagró campeón “gracias a la torpeza” de Tapia, y sostuvo que la conducción de la AFA es, a su juicio, “un desastre”.

Según la Agencia Noticias Argentinas, estas opiniones llegan en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la gobernanza y la transparencia del fútbol argentino, que se profundizan con el avance de causas judiciales que afectan a altos directivos.

Marconi explicó que la sanción impuesta a Estudiantes, luego del “pasillo” a Rosario Central, fue diferida al siguiente campeonato: “Su torpeza del Tribunal de Disciplina queda en evidencia, porque si lo hubieran sancionado como corresponde —y como siempre ocurrió en la historia del tribunal— a partir de la fecha de ese fallo, Estudiantes hoy no termina el campeonato”, afirmó.

Agregó que, dentro del “desastre” general de la conducción de Tapia en la AFA, esa “torpeza” terminó beneficiando al club platense: “Dentro del desastre que es la conducción de Tapia en AFA, Estudiantes es campeón dentro del contexto general, gracias a Tapia”, sentenció el ex árbitro.

Como hincha de Independiente, Marconi también expresó una postura personal: “La verdad, te digo la primera vez que me siento contento que nos haya sacrificado, porque el resultado reivindica a Estudiantes; se clasificó campeón y se lo merecía, no solamente por juego, sino fundamentalmente por la persecución que tuvo y tiene todavía de parte de esta gente que está haciendo jugar ahora en todos los niveles de la justicia”.

El titular de SADRA se refirió a las graves denuncias y a los elementos hallados en la investigación —como la mansión en Pilar, 54 autos de lujo y un bolso con el nombre de Pablo Toviggino— y aseguró: “Está muy claro todo, absolutamente claro todo”.

Su principal inquietud, sin embargo, es la politización del proceso judicial. Marconi relató que observó una pelea entre juzgados por quedarse con los expedientes, tanto el relacionado con la finca de Villa Rosa, a cargo del juez Daniel Rafecas, como el que involucra a los nombres de Zamora y Quinteros, bajo competencia de los jueces Virella y Armella.

“Se peleaban por tenerlo, no por sacárselo de encima. Yo advertí, me llamaba la atención el hambre de los juzgados para quedarse con el expediente”, afirmó.

Marconi también expresó preocupación por el destino de los 60 allanamientos realizados por Rafecas y advirtió que un cambio de competencia judicial podría habilitar nulidades procesales reclamadas por las defensas.

Además, denunció la existencia de una ‘omertà’ en el fútbol argentino, un pacto de silencio que impide a los dirigentes pronunciarse sobre estas irregularidades, con contadas excepciones como la de Juan Sebastián Verón.

Recordó el impacto de un tuit de Carlos Tévez, que consideró “brutal”, al referirse directamente a Toviggino y a los elementos encontrados. El ex árbitro advirtió sobre las implicancias legales para los dirigentes si se comprobara un lavado de dinero.

“Si hubiera realmente ese delito, esa tipificación penal, ¿sabés cómo se llama la actitud de los dirigentes de los clubes que recibieron plata? Coautores o encubridores”, concluyó Marconi, y subrayó que, aunque hoy acompañan a los señalados, “ningún dirigente va a entrar al cementerio” por ellos, lo que podría quebrar la lealtad dirigencial.

Con información de Noticias Argentinas