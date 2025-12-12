La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Joaquín Levinton fue operado de urgencia y está fuera de peligro
El líder de Turf sufrió un infarto agudo de miocardio en un bar y fue trasladado al Hospital Fernández, donde le colocaron un stent. Evoluciona de manera favorable bajo estricta supervisión médica.Sociedad12/12/2025
Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes, en un bar ubicado en el barrio porteño de Palermo y debió ser trasladado de manera urgente al Hospital Fernández.
En las últimas horas, el centro de salud difundió un parte médico oficial detallando el estado de salud del artista y los procedimientos realizados.
"Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", informaron en el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El uso de un “stent” es utilizado para restaurar el flujo sanguíneo adecuado en la arteria afectada al momento de ingresar, procedimiento que se realizó con “éxito”.
De esta forma, la institución reveló que Levinton permanece internado bajo la supervisión del equipo médico, con un pronóstico que, tras la intervención, se mantiene favorable.
Bomberos recomiendan revisar luces y enchufes para evitar incendios en las fiestas
Piden extremar cuidados con luces, enchufes, velas y pirotecnia en las fiestas, y alertó que muchos accidentes se generan por conexiones saturadas y decoración en mal estado.
Indignidad hereditaria: la Justicia excluyó a un hijo y a un cónyuge por abandono”
El tribunal determinó que no brindaron asistencia a la fallecida, pese a que dependía totalmente de sus cuidados.
Día Internacional de los Derechos de los Animales: resaltan los cambios de perspectiva en la Justicia salteñaSociedad10/12/2025
La abogada Carmen Céspedes consideró que la Justicia local avanzó significativamente en la materia, sin embargo, advirtió que efectivos policiales deben ser capacitados sobre estos derechos.
Equidad, no igualdad: el concepto clave para entender los derechos humanos hoy
El abogado Marcelo Nieto Martínez explicó en Aries el sentido histórico del Día Internacional de los Derechos Humanos y cuestionó la idea de “universalidad” de la declaración de 1948.
“Esto es un genocidio encubierto”: jubilada salteña se encadenó en el Congreso
Graciela Aramayo, jubilada oriunda de Cerrillos, encadenada desde ayer, dijo que los jubilados “ya no pueden más” y pidió que “el pueblo salga a defender a la patria”.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.