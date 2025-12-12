Joaquín Levinton fue operado de urgencia y está fuera de peligro

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes, en un bar ubicado en el barrio porteño de Palermo y debió ser trasladado de manera urgente al Hospital Fernández.

En las últimas horas, el centro de salud difundió un parte médico oficial detallando el estado de salud del artista y los procedimientos realizados.

"Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", informaron en el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El uso de un “stent” es utilizado para restaurar el flujo sanguíneo adecuado en la arteria afectada al momento de ingresar, procedimiento que se realizó con “éxito”.

De esta forma, la institución reveló que Levinton permanece internado bajo la supervisión del equipo médico, con un pronóstico que, tras la intervención, se mantiene favorable.